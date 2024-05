Śląsk Wrocław będzie co najmniej wicemistrzem Polski. Czy wrocławianie będą świętować?

Emocje do ostatniej kolejki

Sytuacja jest napięta, ponieważ Jagiellonia Białystok, będąc zdecydowanym faworytem swojego meczu, ma w swoich rękach klucze do mistrzostwa. Mimo to, nadzieja umiera ostatnia, a kibice we Wrocławiu trzymają kciuki za korzystny splot wydarzeń.

Końcówka sezonu 2023/24 w PKO Ekstraklasie przynosi kibicom we Wrocławiu prawdziwy rollercoaster emocji. Śląsk Wrocław, mimo że nie jest w pełni zależny od siebie, ma szansę na zdobycie mistrzostwa Polski. Warunki są jasne: WKS musi wygrać lub zremisować z Rakowem w Częstochowie, a jednocześnie liczyć na potknięcie Jagiellonii Białystok. Jeśli "Jaga" nie wygra ze swoim rywalem, a Śląsk Wrocław zdobędzie choćby punkt, tytuł mistrzowski może trafić do Wrocławia.

Feta w Rynku już pewna

Bez względu na ostateczne rozstrzygnięcia na boisku, w niedzielę wrocławski Rynek zamieni się w miejsce wielkiej piłkarskiej fety. Klub Śląsk Wrocław przygotowuje się do świętowania razem z kibicami, celebrując co najmniej wicemistrzostwo Polski.

– Ktoś powie, że planowanie wicemistrzostwa z taką pompą może być lekką przesadą, ale po pierwsze ciągle nie wiemy, czy będziemy mistrzem, czy wicemistrzem, a po drugie: takich rzeczy nie da się załatwić z dnia na dzień. Potrzebny jest szereg zgód, zezwoleń, dopracowań dotyczących atrakcji, zarezerwowania otwartego autokaru itp. My nie planujemy fety, tylko jesteśmy już w fazie realizacji tego wydarzenia – powiedział nam jeden z pracowników Śląska.

To pokazuje, jak wielkie znaczenie ma to wydarzenie dla miasta i klubu. Wicemistrzostwo, a może nawet mistrzostwo, to ogromny sukces dla drużyny, która jeszcze rok temu walczyła o utrzymanie. Organizacja takiego wydarzenia w obliczu rozpoczynającego się Jarmarku Świętojańskiego i innych wydarzeń na Placu Solnym jest wyzwaniem logistycznym, ale wszystko wskazuje na to, że będzie to niezapomniana feta.