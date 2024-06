Prasówka z Wrocławia 25.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.06, we Wrocławiu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „23. Dolnośląskie Warsztaty Craftowe - wielkie spotkanie rękodzielników”?

Prasówka Wrocław 25.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 23. Dolnośląskie Warsztaty Craftowe - wielkie spotkanie rękodzielników Na nadchodzący weekend, 28-30 czerwca, Wrocław zmieni się w dolnośląską stolicę rękodzieła. A to dzięki 23. Dolnośląskim Warsztatom Craftowym. To już kolejna edycja wydarzenia, które co roku przyciąga rzesze rękodzielników, niezależnie od techniki którą się zajmują. Warsztaty to szansa na naukę, ale również na spotkania towarzyskie.

📢 Świętojańskie Odszpuntowanie - powrót średniowiecznej tradycji w Piwnicy Świdnickiej Noc świętojańska za nami, ale obchody związane z tym świętem jeszcze trwają. W sobotę, 29 czerwca, będzie możliwość poczuć się jak w średniowieczu! A to za sprawą Świętojańskiego Odszpuntowania w Piwnicy Świdnickiej. Na wszystkich chętnych będzie czekać wiele atrakcji - poczynając od toczenia beczki, a na wieczornym koncercie kończąc.

📢 "Baśnie z Wrocławia i okolic" - wyjątkowy spektakl opowieści. Opowiadacze z całej Polski zagoszczą w Zamku w Leśnicy W malowniczym Zamku w Leśnicy już w sobotę, 29 czerwca, będzie można przenieść się w świat wrocławskich i dolnośląskich legend. A to dzięki Spektaklowi opowieści "Baśnie z Wrocławia i okolic". Na scenie obok profesjonalnych opowiadaczy z całej Polski staną uczestnicy warsztatów storytellingu, które odbywały się w ramach ogólnomiejskiego projektu „Od słuchania do opowiadania. Edycia II”.

Prasówka 25.06 Wrocław: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Szykują się nowe kierunki podróży z PKP Intercity. Tym razem będziemy mogli odwiedzić stolicę Czech Wyczekiwane przez wielu podróżnych bezpośrednie połączenie kolejowe z Wrocławia do Pragi, a następnie do Gdyni, zostanie uruchomione przez České dráhy już w 2024 roku. Nowa trasa, znana jako Baltic Express, zaoferuje szybką i wygodną podróż między Polską a Czechami, a także pozwoli na bezproblemowe dotarcie nad polskie morze. Inicjatywa ta, będąca owocem współpracy PKP Intercity z czeskim przewoźnikiem, ma na celu zwiększenie mobilności i ułatwienie podróży międzynarodowych.

📢 Na wrocławskim Placu Wolności promowani zostali nowi oficerowie, absolwenci Akademii Wojsk Lądowych W sobotę, na placu Wolności we Wrocławiu, odbyła się uroczystość promocji oficerskiej Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki. Wydarzenie to, pełne uroczystości i emocji, zgromadziło 494 absolwentów, którzy po pięciu latach intensywnych studiów oraz kursie oficerskim dla podoficerów zawodowych, otrzymali promocję na pierwszy stopień oficerski. Ten wyjątkowy dzień, pełen łez wzruszenia i radości, był świętem nie tylko dla absolwentów, ale również dla ich rodzin, przyjaciół oraz całej społeczności wojskowej. 📢 Sklepy w Arkadach Wrocławskich wyprzedają swój asortyment. Sprawdź, co możesz kupić po okazyjnej cenie Niecodzienna okazja dla miłośników kina i nie tylko. Po zamknięciu Arkad Wrocławskich, OH Kino organizuje wyprzedaż swojego wyposażenia. Od kinowych foteli, przez projektory, aż po maszynę do popcornu - wszystko, co potrzebne do stworzenia domowego kina, jest teraz na wyciągnięcie ręki.

📢 Santander Letnie Brzmienia z mocnym składem na tegoroczną trasę festiwalową! We Wrocławiu – już 12 i 13 lipca Topowi polscy artyści już w lipcu wyruszą w niezapomnianą wakacyjną trasę Santander Letnie Brzmienia 2024! Koncerty odbędą się w Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Warszawie, Łodzi i Poznaniu. W tych 6 miastach przez 12 festiwalowych dni odbędzie się ponad 100 koncertów. Na scenie wystąpią m.in. Margaret, Mrozu, Natalia Kukulska i Daria Zawiałow. Nie zabraknie też projektów specjalnych, a to wszystko w rytmach najlepszych polskich utworów. Jakie atrakcje są przewidziane dla uczestników? 📢 Nowa lwiarnia we wrocławskim ZOO ukończona – Zapraszamy do Zwiedzania! Mamy zdjęcia i film zobaczcie! ZOO we Wrocławiu z radością informuje, że nowa Lwiarnia we wrocławskim zoo została ukończona i uzyskała wszelkie niezbędne pozwolenia na użytkowanie. Chociaż lwy jeszcze nie przybyły, możemy już dziś zwiedzić nowy pawilon i zobaczyć miejsca, które wkrótce zajmą Togo, Wanja i Malkia.

📢 Pierwszy tydzień wakacji - we Wrocławiu nikt nie będzie się nudził! Pierwszy tydzień wakacji przed nami! Pogoda we Wrocławiu ma dopisywać, szkoda zatem spędzić ten czas w domu. Od poniedziałku do czwartku, 24 czerwca-27 czerwca, Wrocław będzie pełen atrakcji zarówno dla małych, jak i dużych. Nadchodzący tydzień będzie obfitował w wyjątkowe wydarzenia - będą koncerty, warsztaty, joga, a nawet kino plenerowe. Sprawdźcie nasze propozycje na najbliższe dni! 📢 Tajemnicza i magiczna Noc Świętojańska w Ostoi koło Milicza w Dolinie Baryczy. Koncerty, pokazy słowiańskie oraz jarmark. Zobaczcie zdjęcia Jedno z najbardziej magicznych i tajemniczych świąt w naszej kulturze – Noc Świętojańska – przyciągnęło do Ostoi Konika Polskiego koło Milicza w Dolinie Baryczy turystów z Wrocławia, okolic oraz pobliskiej Wielkopolski. W otoczeniu stawów i lasów czas pełen rytuałów, symboliki i magii pozwolił intensywnie przeżyć to święto zgromadzonym. Noc Świętojańska w Miliczu, w sercu Doliny Baryczy, to niezapomniane doświadczenie.

📢 Mubi Dub it Tuning Festival w Targach Kielce, jak plan filmu Szybcy i wściekli. Zobacz perełki tuningu Wyselekcjonowane perełki, które przyspieszają bicie serca każdemu miłośnikowi tuningu można było oglądać w Targach Kielce. Były tu przeróbki zarówno zabytkowych Beetli, BMW, jak i nowiutkich Porsche, czy Nissanów GTR. 📢 SUPERcary na Mubi Dub It Tuning Festival w Targach Kielce. Są warte miliony dolarów! Za nami 11 edycja Mubi Dub it Tuning Festival w Targach Kielce. Zobacz, jakie supercary przyciągały gości podczas festiwalu. Były takie perełki jak Lamborgini, Bentley, Rolls Royce, Ferrari, czy Chevrolet Corvette. Wartość tych wszystkich aut powala z nóg, bo przekracza miliony dolarów.

