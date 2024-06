VI Festiwal Dramatu STREFY KONTAKTU - Niezwykłe wydarzenie teatralne we Wrocławskim Teatrze Współczesnym Aleksandra Karpecka

Od skromnego monodramu „Nieznajoma z Sekwany” Jacka Dehnela, przez multimedialne widowisko „Pamiętnik Żebra Adama” Michała Bajera, aż po zaskakujące „Rozmowy mijane” Ignacego Karpowicza – każda z prezentowanych sztuk to osobna, fascynująca opowieść. mat. prasowe organizator

Już 29 i 30 czerwca zapraszamy do Wrocławskiego Teatru Współczesnego na VI Festiwal Dramatu STREFY KONTAKTU. To wyjątkowe wydarzenie teatralne, które zachwyci miłośników dramatu, teatru i sztuki współczesnej. Festiwal to doskonała okazja, aby zobaczyć nowatorskie i inspirujące spektakle, które łączą tradycję z nowoczesnością.