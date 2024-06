Aktualny widok ulicy Pomorskiej może zadziwiać. Po co są namalowane te "esy floresy" na jezdni?

- Ta linia wyznacza lewoskręt z ulicy Pomorskiej w Dubois, którego wcześniej nie było. Jeśli pojedziemy samochodem wyznaczonym szlakiem w relacji skrętnej, nie dojdzie do kolizji z tramwajem. Gdyby linia była poprowadzona inaczej, kierowcy wjechaliby na torowisko, prosto pod tramwaj, jadący w tej samej fazie świateł. Linia na pewnym odcinku biegnie równolegle do torowiska. Dzięki temu ruch na skrzyżowaniu może odbywać się płynnie. Lewoskręt został wprowadzony na życzenie mieszkańców, a tarcza skrzyżowania nie była przebudowywana w ramach tej inwestycji. W tym momencie jest to jedyne rozsądne rozwiązanie, które nie powinno doprowadzać do wypadków na tym skrzyżowaniu.