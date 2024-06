27 Festiwal Muzyki Kameralnej "Wieczory w Arsenale" powraca. Na melomanów czeka prawdziwa muzyczna uczta Aleksandra Karpecka

Malowniczy dziedziniec wrocławskiego Arsenału już wkrótce wypełni się dźwiękami muzyki. A wszystko to dzięki 27. Festiwalowi Muzyki Kameralnej „Wieczory w Arsenale” im. Jana Staniendy, który odbędzie się w dniach od 28 czerwca do 7 lipca. To wyjątkowe wydarzenie, podczas którego światowej klasy soliści oraz Orkiestra Kameralna Wratislavia zabiorą nas w muzyczną podróż przez różne epoki i style.