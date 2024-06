Gorąco, gorąco, gorąco. A nic nie wskazuje na to, że będzie zimniej. Gdzie można się ochłodzić we Wrocławiu?

Gorąca pogoda i poszukiwanie schronienia

W ciągu ostatnich dni, kiedy to fala upałów dotarła do miasta, "Morskie Oko" zyskało na popularności nie tylko wśród mieszkańców, ale również wśród turystów. Co ciekawe, obiekt przyciąga tłumy nie tylko podczas weekendów, ale również w środku tygodnia, co świadczy o jego nieustającej atrakcyjności.

"Morskie Oko" - oaza wypoczynku w centrum miasta

Kąpielisko "Morskie Oko" znajduje się przy ulicy Chopina 27 we Wrocławiu i jest dostępne dla odwiedzających każdego dnia od godziny 10 do 19. To idealne miejsce dla każdego, kto szuka chwili relaksu na łonie natury, nie opuszczając granic miasta. Ceny biletów są przystępne i zaczynają się już od 15 zł w dni powszednie oraz od 20 zł w weekendy, co czyni to miejsce dostępnym dla szerokiego grona odbiorców.