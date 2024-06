Kolejny aktywny weekend we Wrocławiu przed nami. Zobaczcie co oferuje Wrocław na pierwszy wakacyjny weekend. Zobaczcie nasze propozycje!

Pierwszy weekend wakacji to doskonały moment na odkrywanie uroków Wrocławia. Miasto w sercu Dolnego Śląska oferuje niezliczone atrakcje, które spełnią oczekiwania każdego, niezależnie od gustu. Czy masz ochotę na spacer po malowniczych bulwarach nad Odrą, wyjątkowy koncert pod gwiazdami czy kulinarną podróż przez lokale serwujące wyborne dania? Wrocław ma wiele do zaoferowania - wystarczy wyruszyć na poszukiwanie przygód!

Jaka pogoda w weekend we Wrocławiu

We Wrocławiu termometry szykują się na wzrost temperatury. W ciągu dnia możemy spodziewać się maksymalnych wartości od 30 do 33 stopni Celsjusza, podczas gdy nocą temperatura spadnie do 18-20 stopni Celsjusza - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Warto pamiętać o regularnym spożywaniu odpowiedniej ilości wody podczas korzystania z atrakcji, jakie oferuje Wrocław.

W całym województwie dolnośląskim, szczególnie w powiatach kłodzkim i ząbkowickim, synoptycy IMGW podnieśli poziom ostrzeżenia przed burzami z pierwszego na drugi stopień. Prognozowane są burze, miejscami z bardzo intensywnymi opadami deszczu od 20 do 35 l/m², lokalnie nawet do 50 l/m², oraz silnymi porywami wiatru osiągającymi prędkość do 70 km/h.