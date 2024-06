Sztuka, ogień i magia! - niezwykłe obchody Święta Wrocławia w Centrum Kultury Agora

Centrum Kultury Agora zaprasza na wyjątkowe obchody Święta Wrocławia! Już wkrótce osiedle Karłowice-Różanka zamieni się w tętniącą życiem, plenerową scenę pełną niesamowitych atrakcji. Na gości czeka mnóstwo emocji i niezapomnianych chwil, a na wszystkie wydarzenia wstęp wolny! Co zaplanowano na ten magiczny weekend? Taniec, teatr, muzyka, sztuka cyrkowa, fireshow i akrobatyka.

Co zaplanowano na piątek

28 czerwca, w piątek, o godzinie 19:00 festiwal otworzy spektakl "Jutro Idziemy do Cyrku" w wykonaniu Ale Circus Dance Company. Przygotujcie się na magiczne widowisko z elementami nowego cyrku, akrobatyki, żonglerki i gimnastyki wykonywanej na wysokości kilku metrów nad ziemią.

Sobotnie atrakcje

29 czerwca, w sobotę, od godziny 15:00 do 17:00 zapraszamy na piknik i warsztaty kreatywne "ORIENTuj na Teatr", podczas których najmłodsi wraz z opiekunami będą mogli wziąć udział w kreatywnych zajęciach teatralno-plastycznych. To doskonała okazja, by pobudzić wyobraźnię i kreatywność! O godzinie 17:00 rozpocznie się rodzinne show interaktywne "FRIKart" w wykonaniu Billa Bombadilla, pełne kuglarstwa, pantomimy i akrobatyki. Artysta zapewni mnóstwo śmiechu i interakcji z widzami, angażując ich w sam środek akcji!