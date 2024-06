No w końcu! Jest światełko w tunelu w sprawie przyszłości neonów przy ul. Ruskiej 46 we Wrocławiu

Porozumienie zapewniające przyszłość

Jego słowa podkreślają, jak skomplikowany był proces dochodzenia do porozumienia.

"Umowa nie jest prosta, trudno było wypracować zadowalający obydwie strony finalny jej projekt. Dlatego tyle to trwało," przyznaje Tomasz Kosmalski, prezes fundacji Neon Side i właściciel neonów.

To moment, na który czekało wielu miłośników miasta oraz jego neonowej historii. Wcześniejsze problemy związane z koniecznością napraw i ubezpieczeń niemal doprowadziły do zniknięcia tych świetlnych dzieł sztuki z wrocławskiej przestrzeni publicznej.

Społeczne wsparcie kluczem do sukcesu

"Dziękuję przede wszystkim mieszkańcom Wrocławia. Nie zdawałem sobie sprawy, że będzie takie zaangażowanie w ten temat. Cieszę się, że pani prezydent zaangażowała się osobiście, pan prezydent Mazur, prezydent Sutryk. To pokazuje, że temat jest ważny i nas to wszystkich cieszy. Czekamy na efekt końcowy. Myślę, że nastąpi niebawem," dodaje Kosmalski.

To zaangażowanie pokazuje, jak ważne dla mieszkańców Wrocławia jest zachowanie ich kulturowego dziedzictwa.

Przyszłość neonów zapewniona

Neony, które można podziwiać przy ulicy Ruskiej, stanowią jedynie część kolekcji Tomasz Kosmalskiego. Ich historia, związana z dawnych sklepami, kinami i innymi budynkami, jak NOT czy Dworzec Wrocław Główny, jest nieodłączną częścią wrocławskiego krajobrazu. Umowa na najem neonów opiewa na kwotę 1,4 mln zł, a do tego dojdą koszty remontów, ubezpieczeń oraz utrzymania, w tym rachunki za energię elektryczną.

Jako pierwszy zostanie naprawiony neon poza podwórkiem, ale dobrze znany wrocławianom oraz turystom. "Za kilka tygodni przy ul. Piłsudskiego jako pierwszy zapali się nasz najbardziej kultowy neon, który witał od 1962 roku wszystkich przyjeżdżających do Wrocławia – Dobry Wieczór we Wrocławiu, bardzo znanego projektanta Janusza Tarantowicza," zapewnia wiceprezydent Renata Granowska. To symboliczny gest, który pokazuje, jak ważne jest dla miasta zachowanie jego neonowego dziedzictwa.