Vertigo Summer Jazz Festival - Wrocław wypełni się muzyką jazzową!

Powstanie i cel festiwalu

Vertigo Summer Jazz Festival narodził się z potrzeby zaoferowania mieszkańcom oraz odwiedzającym Wrocław unikalnej okazji do doświadczenia jazzu w niekonwencjonalny sposób. Celem festiwalu jest nie tylko promocja samej muzyki, ale także odkrywanie nowych miejsc oraz przyciąganie różnorodnej publiczności do jej magicznego świata.

Vertigo Summer Jazz Festival nie ogranicza się do tradycyjnych sal koncertowych. To inicjatywa, która przenosi jazz poza ich mury, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnego słuchacza. Dzięki współpracy z lokalnymi instytucjami kulturalnymi i wsparciu Miasta Wrocław, festiwal jest możliwością nie tylko na usłyszenie doskonałej muzyki, ale i na odkrycie ukrytych skarbów miasta.