Kolejna perełka we Wrocławiu. Pomnik Żołnierzy Niezłomnych został doceniony w międzynarodowym rankingu Paweł Relikowski Aneta Kolesińska Jakub Mielcarz

Wrocławski Pomnik Żołnierzy Niezłomnych, poświęcony bohaterom pierwszej i drugiej konspiracji, został niedawno wyróżniony międzynarodowym uznaniem, plasując się w gronie stu najpiękniejszych dzieł sztuki w przestrzeni publicznej na świecie. Ta niezwykła rzeźba ma szansę nie tylko na prestiżową nagrodę w konkursie CODAworx, ale również na zdobycie nagrody publiczności, co czyni ją obiektem zasługującym na szczególną uwagę. Z głosowaniem, które trwa do 2 lipca 2024 roku, każdy ma szansę wesprzeć to wyjątkowe dzieło.