Tygodniowy przegląd prasy 23.06.2024: Wrocław, 16.06-22.06.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Wrocławia

Arboretum w Wojsławicach na Dolnym Śląsku to miejsce dobre na odpoczynek od letnich upałów. Czerwiec to czas, by podziwiać tam kwitnące liliowce, powojniki, róże oraz tulipanowce. To również pora na skosztowanie pyszności w Sadzie Czereśniowym. Zobaczcie zdjęcia ogromnego ogrodu z tysiącami drzew i innych roślin, a także miejscem na spędzenie wolnego czasu w cieniu.

Po dwuletnim remoncie ulica Pomorska została otwarta dla ruchu. To ważne wydarzenie dla mieszkańców i przedsiębiorców z Nadodrza skłoniło społeczność do wspólnego świętowania. Z tej okazji w sobotę, 22 czerwca, wzdłuż liczącej 700 metrów ulicy zorganizowano wiele wydarzeń, poczynając od warsztatów, przez wystawy, na oprowadzaniu kończąc.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do 30 czerwca br można zajrzeć na Jarmark Świętojański we Wrocławiu. W drewnianych domkach w sercu miasta można kupić unikalne rękodzieło i smakołyki. Zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć, zobaczycie co i za ile możecie tu kupić.

21 czerwca, z okazji Święta Muzyki, Opera Wrocławska zaprosiła mieszkańców miasta oraz turystów na wyjątkowy, otwarty koncert przed budynkiem opery na ulicy Świdnickiej. Wydarzenie przyciągnęło tłumy, które wypełniły ulicę, aby posłuchać słynnych fragmentów muzycznych i arii z najbardziej znanych oper, takich jak „Carmen” i „Traviata”.

Na Brochowie do 25 czerwca trwa niezwykłe wydarzenie - XXII Przegląd Sztuki SURVIVAL. Jak co roku jest to świetna okazja, żeby zajrzeć do miejsc zwykle niedostępnych, a także, by zapoznać się młodą sztuką współczesną. Dzieła zaprezentowane w nieoczywistych miejscach nabierają nowego znaczenia i przemawiają mocniej do wrażliwości odbiorców.