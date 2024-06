Halo, rowerzyści! We Wrocławiu powstała nowa ścieżka, dzięki której można zobaczyć malownicze dorzecze Oławy

Nowa ścieżka rowerowa w sercu Wrocławia

Kiedyś nieprzetarty teren, dzisiaj pięknie zagospodarowana przestrzeń z szutrową ścieżką, która cieszy oko każdego, kto zdecyduje się na spacer czy przejażdżkę wzdłuż nabrzeży Oławy. Nowa trasa pieszo-rowerowa, biegnąca przez Przedmieście Oławskie, to ponad 1,3 kilometra doskonale przygotowanej drogi, która pozwala na bezpośredni kontakt z naturą, nie wyjeżdżając poza granice miasta. Zaczynając od mostu Rakowieckiego i kończąc na kładce Siedleckiej, ścieżka jest kontynuacją istniejących już tras na Bulwarze Oławskim czy Krzywej Grobli, tworząc spójny system dróg rowerowych i pieszych w tej części Wrocławia.

Bliskość przyrody i dbałość o ekosystem

- Zgodnie z inwentaryzacją przyrodniczą, nie usunęliśmy drzew powalonych przez bobry. Z uwagi na przedstawicieli fauny chronionej, nie można na tym obszarze stosować nawierzchni nagrzewających się, np. bitumicznych. Dla występujących na tym terenie gadów, istotnym zagrożeniem są ścieżki rowerowe o łatwo nagrzewającej się nawierzchni. Takie ścieżki mogą stanowić dla nich dogodne miejsce wygrzewania się, co w przypadku intensywnego ruchu rowerowego, może przyczyniać się do wzrostu ich śmiertelności. Ścieżki rowerowe, które pozwalają na poruszanie się z dużymi prędkościami, mogą również zwiększać ryzyko zabicia płazów – tłumaczy Tomasz Jankowski .

Dbałość o szczegóły i unikatowy charakter trasy sprawiają, że jest to miejsce wyjątkowe nie tylko dla miłośników jazdy na rowerze, ale również dla wszystkich, którzy pragną na chwilę oderwać się od miejskiego zgiełku i zanurzyć w spokojnym, przyrodniczym krajobrazie.

Wygodna infrastruktura dla użytkowników

Oprócz walorów przyrodniczych, trasa rowerowo-piesza wzdłuż rzeki Oławy oferuje również wygodną infrastrukturę, umożliwiającą komfortowe korzystanie z nowej ścieżki. Na całej długości drogi rozmieszczone są ławeczki oraz stojaki rowerowe, co zachęca do częstych postojów i cieszenia się pięknem otaczającej przyrody. Łączny koszt budowy trasy wyniósł ponad 1,5 mln zł, a za realizację odpowiedzialne były spółki MIWRO oraz Bickhardt Bau Polska.

Nowa trasa rowerowa przez dzikie tereny Wrocławia to dowód na to, że zrównoważony rozwój i dbałość o ekosystem mogą iść w parze z tworzeniem przestrzeni przyjaznych mieszkańcom i turystom. Jest to miejsce, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od tego, czy preferuje leniwe spacery, bieganie, czy dynamiczną jazdę na rowerze.

