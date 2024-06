Słynny dolnośląski trener szachowy usłyszał zarzuty pedofilii. Miał wiele razy współżyć z nastolatką

Zarzuty wobec Piotra K.

Oskarżony, będąc nauczycielem i trenerem, miał wykorzystać swoją pozycję, by dopuścić się przestępstw. Jego działania wzbudziły ogromne oburzenie w społeczności lokalnej oraz wśród miłośników szachów.

Piotr K., ceniony w Legnicy trener szachowy, usłyszał poważne zarzuty. Oskarżony jest o wielokrotne obcowanie płciowe z osobą, która nie ukończyła 15. roku życia. Prokuratura przedstawiła również inne zarzuty, w tym posiadanie treści pornograficznych oraz ich prezentowanie nieletnim. Za te czyny grozi mu do 15 lat więzienia.

Reakcja prokuratury

- Prócz tego w latach 2018-2020 także inną małoletnią osobę doprowadził do innej czynności seksualnej i sam też taką czynność jej wykonał. Oskarżonemu grozi za te czyny do 15 lat więzienia – powiedziała PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Legnicy prok. Liliana Łukasiewicz.

Dodatkowo, trenerowi postawiono zarzut posiadania ponad 1,1 tys. plików pornograficznych. Grozi za to do 5 lat więzienia. Prezentowanie pornografii nieletnim może skutkować karą do 3 lat pozbawienia wolności.