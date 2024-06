Festyn na Tekach - studencki powrót do czasów młodości

Powrót do czasów dzieciństwa

Już w piątek, 28 czerwca, na Tekach studenci będą mieli szansę poczuć się jak za czasów dzieciństwa! To doskonała okazja, aby na chwilę zapomnieć o codziennych obowiązkach, sesjach, egzaminach i przypomnieć sobie, jak to było bawić się beztrosko.

Liczne atrakcje na Festynie

Festyn na Tekach to idealna okazja, aby naładować baterie i zrelaksować się przed kolejnymi wyzwaniami. Już 28 czerwca będą na Was czekać liczne atrakcje, do których każdy z chęcią wróci pamięcią. Będą gry i zabawy podwórkowe, konkursy z nagrodami, dmuchańce, malowanie twarzy oraz wiele innych niespodzianek.