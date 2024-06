Gdzie kąpać się latem we Wrocławiu i okolicach? Najlepsze kąpieliska, odkryte baseny i aquaparki

Pływalnia letnia Orbita przy Wejherowskiej 34

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek – 9.00 do 19.00

soboty, niedziele i święta – 9.00 do 20.00

Wstęp biletowany. W tygodniu bilet normalny – 32 zł, ulgowy – 28 zł, a po godzinie 17.00 – bilet za 22 zł. W weekend bilet normalny 39 zł, ulgowy 32 zł. Bilet dla osoby niepełnosprawnej i z kartą Rodzina Plus – 50% zniżki. Jest też bilet rodzinny. Na kąpielisku honorowane są karty Multisport. Szczegóły.