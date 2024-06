Gorąco jak...we Wrocławiu! IMGW ostrzega mieszkańców i turystów przed falą upałów

Lato w pełni zawitało do Wrocławia, przynosząc ze sobą nie tylko długo oczekiwane słoneczne dni, ale także ekstremalne temperatury, które mogą stanowić wyzwanie dla wszystkich przebywających w mieście. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed nadchodzącą falą upałów, która ma objąć Wrocław w najbliższych dniach. Jakie warunki pogodowe przewidują eksperci i jak najlepiej przygotować się na nadchodzące gorące dni?

Początek tygodnia: zapowiedź upałów

Ostatni tydzień czerwca zapowiada się w Wrocławiu wyjątkowo ciepło. Już na początku tygodnia mieszkańcy i turyści mogą spodziewać się temperatur, które znacząco przekroczą średnią dla tego okresu. Mimo że początek tygodnia może przynieść nieco zachmurzenia, to już w poniedziałek, 24 czerwca, termometry pokazały nawet 22 stopnie Celsjusza.

Szczególnie warto zwrócić uwagę na to, że mimo chmur, deszcz nie jest przewidywany, a wiatr osiągnie prędkość do 13 km/h. Taka pogoda to idealne warunki dla tych, którzy chcą spędzić czas na świeżym powietrzu, korzystając z lekkiego ochłodzenia przed nadchodzącymi gorącymi dniami.