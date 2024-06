Ostrów Tumski zaprasza na XXXI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. Johannesa Brahmsa „Non Sola Scripta”

Festiwal „Non Sola Scripta” słynie z zapewniania swoim słuchaczom najwyższych artystycznych doznań. Jego unikalna formuła programowa oraz trzydziestoletnia tradycja gwarantują niezapomniane wieczory muzyczne. Podczas każdego koncertu publiczność ma okazję doświadczyć nie tylko interpretacji nutowanych dzieł, lecz również improwizacji w różnych formach i konfiguracjach. Nazwa festiwalu, łacińskie „Non Sola Scripta”, swobodnie tłumaczy się jako „nie tylko to, co zapisane”, co doskonale odzwierciedla jego duch i cel.

Twórcą oraz dyrektorem artystycznym festiwalu jest prof. Andrzej Chorosiński, znany organista, pedagog i kompozytor, który przez ponad trzydzieści lat kieruje tym wyjątkowym wydarzeniem muzycznym. Wśród zaproszonych artystów, którzy przez lata wzbogacali festiwal swoim talentem, znajdują się m.in.: Anna Maria Jopek, Halina Frąckowiak, Włodek Pawlik oraz wielu innych wybitnych instrumentalistów i wokalistów.

Co niedzielę, od 30 czerwca do 25 sierpnia, Strefa Kultury Wrocław oraz prof. Andrzej Chorosiński serdecznie zapraszają do Kościoła św. Krzyża na niepowtarzalne koncerty, które łączą organowe arcydzieła z muzyką improwizowaną. mat. prasowe organizator

Każdy koncert festiwalowy to nie tylko wyjątkowa okazja do wysłuchania mistrzowskich interpretacji muzyki organowej i kameralnej, ale także do odkrywania nowych muzycznych horyzontów, czego przykładem są m.in. improwizacje wokalne Zdzisława Madeja oraz interpretacje organowe Michala Novenko i Manuela Bączkowskiego.

Każdy miłośnik muzyki oraz piękna historycznego Ostrów Tumski jest zapraszany do udziału w XXXI Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Non Sola Scripta”, który odbędzie się w gotyckiej Kolegiacie Świętego Krzyża i św. Bartłomieja. Bilety dostępne są w sprzedaży od 27 maja 2024 roku na stronie strefakultury.pl oraz w kasie Impart Centrum oraz na miejscu przed koncertami.