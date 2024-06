Przegląd prasy z Wrocławia. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 28.06.2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.06, we Wrocławiu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Extreme Fest 2024 we Wroclavii - spróbuj swoich sił w sportach ekstremalnych!”?

Prasówka Wrocław 28.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Extreme Fest 2024 we Wroclavii - spróbuj swoich sił w sportach ekstremalnych! W nadchodzący weekend, 28-30 czerwca, Wroclavia zamieni się w centrum sportów ekstremalnych! Przygotujcie się na niezapomniane wrażenia i emocje na najwyższym poziomie! Organizatorzy zainspirowali się turystycznymi atrakcjami Dolnego Śląska, regionu słynącego z miejsc uwielbianych przez miłośników wspinaczki i przygód rowerowych.

📢 Gorąco, gorąco, gorąco. A nic nie wskazuje na to, że będzie zimniej. Gdzie można się ochłodzić we Wrocławiu? Wraz z nadejściem lata, mieszkańcy Wrocławia szukają najlepszych sposobów na ochłodzenie. Niezwykle popularnym miejscem, które przyciąga tłumy spragnionych ochłody, jest kąpielisko "Morskie Oko". Ta oaza wypoczynku i relaksu w sercu miasta staje się schronieniem przed palącymi promieniami słońca, nie tylko w weekendy, ale również w ciągu tygodnia.

📢 O krok od tragedii na jednym z wrocławskich kąpielisk. Zagrożeniem był...granat bez zawleczki W środę wieczorem, na popularnym miejskim kąpielisku we Wrocławiu, doszło do niepokojącego odkrycia. W akwenie na Oporowie znaleziono granat, który w każdej chwili może eksplodować. Sytuacja szybko przyciągnęła uwagę służb, w tym strażaków i policji, a na miejscu oczekuje się na przybycie saperów.

Prasówka 28.06 Wrocław: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jest porozumienie w sprawie jazdy Polregio i Kolejami Dolnośląskimi na karcie Urbancard. Dobre wiadomości dla wrocławian Wrocław zaskakuje nowym rozwiązaniem w komunikacji miejskiej, które ma na celu ułatwienie i ujednolicenie podróżowania po mieście. Od sierpnia mieszkańcy oraz goście Wrocławia będą mogli korzystać z jednego biletu na przejazdy zarówno pociągami Kolei Dolnośląskich i Polregio, jak i miejskimi autobusami oraz tramwajami. To przełomowe porozumienie, zawarte w czwartek 27 czerwca, otwiera nowy rozdział w historii wrocławskiej komunikacji miejskiej.

📢 Aktualny widok ulicy Pomorskiej może zadziwiać. Po co są namalowane te "esy floresy" na jezdni? Po wielomilionowym remoncie ulicy Pomorskiej we Wrocławiu, mieszkańcy miasta z zaciekawieniem przyglądają się wprowadzonym zmianom. Niektóre z nowych rozwiązań budzą jednak zdziwienie i prowokują do dyskusji. Na pierwszy ogień poszły krzywe linie na skrzyżowaniu oraz niekonwencjonalne rozmieszczenie drzew i latarni na chodnikach. Co stoi za tymi decyzjami? 📢 Strącił gniazdo jaskółek w Świebodzicach, właśnie dostał wyrok. Skazał pisklęta na śmierć, zapłaci za to. To pierwsza taka sprawa w Polsce To sprawa absolutnie bezprecedensowa. Mieszkaniec Świebodzic był sądzony za strącenie gniazda z pisklętami jaskółek tak, jak byłby sądzony za każde inne poważne przestępstwo. Był proces, opinie biegłych, zeznania świadków. Pisklęta miały nawet ustawowego przedstawiciela, który reprezentował je w sądzie i "dał im głos", którego z wiadomych przyczyn same nie mają. Właśnie zapadł wyrok w tej sprawie, pierwszy w kraju. 43-latek okazał się winny i został skazany!

📢 Ostrów Tumski zaprasza na XXXI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. Johannesa Brahmsa „Non Sola Scripta” Ostrów Tumski ponownie stanie się areną magicznych dźwięków podczas trwania XXXI edycji Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej im. Johannesa Brahmsa „Non Sola Scripta”. Co niedzielę, od 30 czerwca do 25 sierpnia, Strefa Kultury Wrocław oraz prof. Andrzej Chorosiński serdecznie zapraszają do Kościoła św. Krzyża na niepowtarzalne koncerty, które łączą organowe arcydzieła z muzyką improwizowaną. 📢 Co dalej z obwodnicą śródmiejską we Wrocławiu? Są plany rozwoju drogi Wrocław od lat oczekuje na zakończenie projektu, który ma na celu usprawnienie ruchu wokół śródmieścia. Aleja Północna, bo o niej mowa, to kluczowy element, który dopełni obwodnicę śródmiejską, tworząc nową jakość w komunikacji miejskiej. Ta inwestycja, która ma rozpocząć się w drugiej połowie przyszłego roku, przyniesie zmiany nie tylko w przepustowości ruchu, ale także w jakości życia mieszkańców i estetyce miejskiej przestrzeni.

📢 Słynny dolnośląski trener szachowy usłyszał zarzuty pedofilii. Miał wiele razy współżyć z nastolatką W Legnicy, na Dolnym Śląsku, wybuchł skandal, który wstrząsnął lokalnym środowiskiem szachowym. Znany trener Piotr K. stanął przed sądem, oskarżony o poważne przestępstwa seksualne wobec nieletnich. Sprawa ta rzuca cień na dyscyplinę, która zazwyczaj kojarzona jest z intelektualnym spokojem i skupieniem. 📢 Kolejny aktywny weekend we Wrocławiu przed nami. Zobaczcie co oferuje Wrocław na pierwszy wakacyjny weekend. Zobaczcie nasze propozycje! Rozpoczyna się ostatni weekend czerwca, który jednocześnie inauguruje pierwszy weekend lata we Wrocławiu. To moment rozpoczęcia wakacji i licznych atrakcji, które czekają na dzieci i dorosłych. Każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. Pogoda również sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Sprawdźcie, jakie wydarzenia proponuje stolica Dolnego Śląska mieszkańcom oraz turystom odwiedzającym miasto.

📢 5 absolutnie wspaniałych zamków na Dolnym Śląsku. Ukryj się w chłodnych zamkowych komnatach podczas upałów! Zdjęcia, ceny Brak pomysłu na wycieczkę podczas upalnych dni? Odwiedźcie jeden z dolnośląskich zamków! Chłód zamkowych murów oraz dająca cień zieleń otaczająca średniowieczne obiekty sprawiają, że zamki są idealnym miejscem na wycieczkę w wakacje. Przedstawiamy Wam 5 zamków, które każdy Dolnoślązak powinien odwiedzić! Pod zdjęciami w galerii informacje o każdym obiekcie. 📢 Koleje Dolnośląskie ruszyły do Świnoujścia! Pociąg Premium Nadmorski będzie woził pasażerów przez całe lato Szybki wypad nad Bałtyk, a może dwutygodniowy urlop? Niezależnie od planów i możliwości urlopowych, każdy chętny może wybrać się do Świnoujścia na pokładzie pociągu Kolei Dolnośląskich. To najszybsze połączenie kolejowe na tej trasie, przejazd trwa tylko 5 godzin i 13 minut!

📢 Vertigo Summer Jazz Festival - Wrocław wypełni się muzyką jazzową! W tym roku, Wrocław staje się mekką dla miłośników jazzu na 31 dni, podczas siódmej edycji Vertigo Summer Jazz Festival. To wyjątkowe wydarzenie, zrodzone z pasji do jazzowej muzyki i chęci jej promocji w sercu przestrzeni miejskiej. Festiwal startuje już 1 lipca. 📢 27 Festiwal Muzyki Kameralnej "Wieczory w Arsenale" powraca. Na melomanów czeka prawdziwa muzyczna uczta Malowniczy dziedziniec wrocławskiego Arsenału już wkrótce wypełni się dźwiękami muzyki. A wszystko to dzięki Festiwalowi Muzyki Kameralnej „Wieczory w Arsenale” im. Jana Staniendy, który odbędzie się w dniach od 28 czerwca do 7 lipca. To wyjątkowe wydarzenie, podczas którego światowej klasy soliści oraz Orkiestra Kameralna Wratislavia zabiorą nas w muzyczną podróż przez różne epoki i style.

📢 Najlepsze lody we Wrocławiu. Musisz koniecznie ich spróbować! Coraz wyższe temperatury zachęcają do szukania ochłody. Czy jest lepszy sposób, by się ochłodzić niż pyszne lody? We Wrocławiu mamy kilkadziesiąt lodziarni. Część z nich przyciąga smakoszy z odległych końców miasta. Sprawdźcie nasz ranking wrocławskich lodziarni! 📢 Sztuka, ogień i magia! - niezwykłe obchody Święta Wrocławia w Centrum Kultury Agora Najbliższy weekend, 28-29 czerwca, to czas, kiedy Osiedle Karłowice-Różanka przekształci się w wielką, otwartą, plenerową scenę teatralną. Organizatorzy wydarzenia zaplanowali atrakcje zarówno dla młodszych, jak i starszych. Będzie można podziwiać nowoczesną sztukę cyrkową, fireshow, a także wziąć udział w rodzinnym pikniku. 📢 Halo, rowerzyści! We Wrocławiu powstała nowa ścieżka, dzięki której można zobaczyć malownicze dorzecze Oławy Wrocław zyskał nową atrakcję dla wszystkich, którzy cenią sobie aktywność na świeżym powietrzu i bliskość z naturą. Nowo otwarta trasa rowerowo-piesza wzdłuż rzeki Oławy to ponad kilometr malowniczej ścieżki, która przenosi mieszkańców i turystów przez dzikie tereny Przedmieścia Oławskiego, oferując nie tylko doskonałe warunki do rekreacji, ale także niezapomniane widoki na otaczającą przyrodę.

📢 Co dalej z remontem esplanady na wrocławskim Manhattanie? To trwa już "wieki"... Po dwuletnich opóźnieniach, remont esplanady wrocławskiego Manhattanu wkracza w decydującą fazę. Pomimo kolejnych przeszkód, mieszkańcy mogą mieć nadzieję na szybkie zakończenie prac. Co stanęło na drodze do realizacji tego ambitnego projektu? 📢 Kolejna perełka we Wrocławiu. Pomnik Żołnierzy Niezłomnych został doceniony w międzynarodowym rankingu Wrocławski Pomnik Żołnierzy Niezłomnych, poświęcony bohaterom pierwszej i drugiej konspiracji, został niedawno wyróżniony międzynarodowym uznaniem, plasując się w gronie stu najpiękniejszych dzieł sztuki w przestrzeni publicznej na świecie. Ta niezwykła rzeźba ma szansę nie tylko na prestiżową nagrodę w konkursie CODAworx, ale również na zdobycie nagrody publiczności, co czyni ją obiektem zasługującym na szczególną uwagę. Z głosowaniem, które trwa do 2 lipca 2024 roku, każdy ma szansę wesprzeć to wyjątkowe dzieło.

📢 Płomienie trawią zabytkowy pałac w Jelczu-Laskowicach. Kłęby czarnego dymu widać z kilkunastu kilometrów W środowe popołudnie, 26 czerwca, mieszkańcy Jelczu-Laskowic oraz okolicznych miejscowości stali się świadkami dramatycznego wydarzenia. Zabytkowy pałac, perła architektoniczna regionu, stanął w płomieniach. Pożar, który wybuchł na poddaszu budowli, szybko rozprzestrzenił się na inne części konstrukcji. Na miejscu zmagania z żywiołem podjęło 13 zastępów straży pożarnej. Wydobywający się dym był widoczny z kilku kilometrów, a sytuacja wyglądała na bardzo poważną.

