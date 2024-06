Co dalej z obwodnicą śródmiejską we Wrocławiu? Są plany rozwoju drogi

Wrocław od lat oczekuje na zakończenie projektu, który ma na celu usprawnienie ruchu wokół śródmieścia. Aleja Północna, bo o niej mowa, to kluczowy element, który dopełni obwodnicę śródmiejską, tworząc nową jakość w komunikacji miejskiej. Ta inwestycja, która ma rozpocząć się w drugiej połowie przyszłego roku, przyniesie zmiany nie tylko w przepustowości ruchu, ale także w jakości życia mieszkańców i estetyce miejskiej przestrzeni.

Skomplikowany przebieg

Aleja Północna, jako domknięcie obwodnicy śródmiejskiej, zostanie poprowadzona na odcinku około 5,5 km. Jej trasa, mimo że jest jeszcze w fazie projektowania, już teraz budzi zainteresowanie ze względu na przewidywane bliskie sąsiedztwo z istniejącymi blokami mieszkalnymi oraz przecinanie ogródków działkowych. Szczegółowy przebieg tej drogi ma być znany z końcem roku, kiedy to projekt zostanie ukończony. Wyzwanie stanowi fakt, że trasa będzie przebiegać przez skomplikowany teren, wymagając dostosowania do istniejącej zabudowy i infrastruktury.

Ekologiczny charakter alei

Aleja Północna ma być nie tylko drogą, ale także przestrzenią przyjazną dla mieszkańców i środowiska. Planowane jest wybudowanie 9,5 km ścieżek rowerowych oraz 9 km chodników, co ma zachęcać do korzystania z alternatywnych form transportu. Dodatkowo, inwestycja przewiduje posadzenie 3800 drzew i kilkadziesiąt tysięcy krzewów, co znacząco wpłynie na poprawę estetyki oraz jakości powietrza w mieście.

"Przebieg Alei Północnej w rejonie Widawy jest maksymalnie odsunięty od obszarów zabudowy, dlatego też na długim odcinku jest prowadzony wzdłuż wałów przeciwpowodziowych. Takie poprowadzenie alei maksymalnie ogranicza także ingerencję w lesie Sołtysowickim" – opisuje Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. Ważnym elementem projektu jest budowa wiaduktu o długości 449 metrów, który umożliwi bezkolizyjny przejazd nad linią kolejową. To nie tylko poprawi płynność ruchu, ale również zwiększy bezpieczeństwo. Wiadukt zostanie dostosowany do potrzeb pojazdów wojskowych, co jest wynikiem rozmów z Wojskiem Polskim. Koszt budowy samego wiaduktu to blisko 110 milionów złotych, a cała inwestycja ma pochłonąć około pół miliarda złotych. Miasto ma nadzieję na wsparcie finansowe z Unii Europejskiej. Projekt Alei Północnej jest obecnie na etapie projektowania przez firmę BBKS-PROJEKT, z planowanym terminem ukończenia do grudnia 2024 roku. W przyszłym roku miasto planuje uzyskać pozwolenie na realizację inwestycji drogowej, a budowa ma ruszyć w połowie 2025 roku. Choć realizacja projektu zapowiada się na kilka lat, to już teraz budzi duże nadzieje i oczekiwania wśród mieszkańców Wrocławia.

Aleja Północna będzie kontynuacją obwodnicy śródmiejskiej, jednak nie zamknie jej całkowicie. Brakujący odcinek między Zalesiem a Kowalami pozostaje poza planami, co jest uzasadnione zmieniającym się charakterem miasta i rozwojem innych form obwodnic. Projekt ten jest dowodem na to, jak na przestrzeni lat zmieniają się potrzeby komunikacyjne miasta i jak Wrocław dostosowuje się do nowych wyzwań urbanistycznych i ekologicznych.

