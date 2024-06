Prasówka z Wrocławia 24.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.06, we Wrocławiu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tajemnicza i magiczna Noc Świętojańska w Ostoi koło Milicza w Dolinie Baryczy. Koncerty, pokazy słowiańskie oraz jarmark. Zobaczcie zdjęcia”?

Prasówka Wrocław 24.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tajemnicza i magiczna Noc Świętojańska w Ostoi koło Milicza w Dolinie Baryczy. Koncerty, pokazy słowiańskie oraz jarmark. Zobaczcie zdjęcia Jedno z najbardziej magicznych i tajemniczych świąt w naszej kulturze – Noc Świętojańska – przyciągnęło do Ostoi Konika Polskiego koło Milicza w Dolinie Baryczy turystów z Wrocławia, okolic oraz pobliskiej Wielkopolski. W otoczeniu stawów i lasów czas pełen rytuałów, symboliki i magii pozwolił intensywnie przeżyć to święto zgromadzonym. Noc Świętojańska w Miliczu, w sercu Doliny Baryczy, to niezapomniane doświadczenie.

📢 Ogromny wybór samochodów na giełdzie klasyków podczas Mubi Dub It Tuning Festival w Targach Kielce. Zobacz jakie modele i marki oferowano W sobotę 22 czerwca był ogromny wybór samochodów na giełdzie klasyków podczas Mubi Dub It Tuning Festival w Targach Kielce. Zobacz jakie klasyki cieszyły się największym zainteresowaniem oraz jakie były ceny.

📢 Pociął mężczyznę mieczem samurajskim w Boguszowie - Gorcach. Szokujące wydarzenia w biały dzień. Uwaga drastyczne! Do szokujących wydarzeń doszło późnym popołudniem w piątek w Boguszowie - Gorcach. Przy ul. Reymonta na chodniku w biały dzień napastnik uzbrojony w narzędzie przypominające miecz samurajski pociął ofiarę! Mężczyzna z niemal odciętą ręką i ranami nogi stracił mnóstwo krwi. W stanie krytycznym trafił do szpitala.

Prasówka 24.06 Wrocław: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ludzie Ognia - spotkanie z żywą historią w Arsenale Dziedziniec wrocławskiego Arsenału zmienił się na weekend w prawdziwą antyczną enklawę. A wszystko to za sprawą Festiwalu Ludzie Ognia, który odbywa się w ramach obchodów Święta Wrocławia. To wyjątkowe wydarzenie co roku przyciąga liczne rodziny z dziećmi.

📢 Otwarta Pomorska - Nadodrze świętuje otwarcie głównej ulicy Po dwuletnim remoncie ulica Pomorska została otwarta dla ruchu. To ważne wydarzenie dla mieszkańców i przedsiębiorców z Nadodrza skłoniło społeczność do wspólnego świętowania. Z tej okazji w sobotę, 22 czerwca, wzdłuż liczącej 700 metrów ulicy zorganizowano wiele wydarzeń, poczynając od warsztatów, przez wystawy, na oprowadzaniu kończąc. 📢 Arboretum w Wojsławicach: Pora na podziwianie pachnących liliowców i pyszne czereśnie! Zdjęcia Arboretum w Wojsławicach na Dolnym Śląsku to miejsce dobre na odpoczynek od letnich upałów. Czerwiec to czas, by podziwiać tam kwitnące liliowce, powojniki, róże oraz tulipanowce. To również pora na skosztowanie pyszności w Sadzie Czereśniowym. Zobaczcie zdjęcia ogromnego ogrodu z tysiącami drzew i innych roślin, a także miejscem na spędzenie wolnego czasu w cieniu.

ZOBACZ KONIECZNIE Za to dostaniesz odszkodowanie w podróży

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.