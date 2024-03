Prasówka z lutego 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się we Wrocławiu? Bądź na bieżąco

Do wypadku doszło w środę, 18 lutego, na drodze krajowej nr 346 niedaleko Środy Wielkopolskiej. Czołowo zderzyły się ze sobą dwie osobówki, niestety jeden z kierowców nie przeżył.

Nowatorskie tramwaje już niedługo zasilą szeregi wrocławskiego MPK. Pierwszy model został już oficjalnie zaprezentowany w zajezdni tramwajowej Borek, przy ul. Powstańców Śląskich. Nowy pojazd to nowinka technologiczna, posiadająca różne atuty, m.in. niskopodłogowe zawieszenie, sygnały dla niedosłyszących i niedowidzących, a także więcej miejsc na wózki.

Do tragicznego wypadku doszło w środę, 28 lutego, na drodze krajowej numer 8 pod Wrocławiem. Czołowo zderzyły się ze sobą dwie osobówki marki jaguar i opel. Na miejscu pracują służby, a dla kierowców występują spore utrudnienia.

Pewnie nie wszyscy wrocławianie wiedzą, że targowisko na Dworcu Świebodzkim to skarbnica różnych unikatowych perełek. Można tam znaleźć dosłownie wszystko, jest tam istne pomieszanie z poplątaniem. Produkty spożywcze, chemia, elektronika, ubrania, itd. - to wszystko mają w ofercie sprzedający na targowisku.

Komenda policji w Strzelinie wszczęła poszukiwania 16-letniego Pawła Palucha, przebywającego na stałe w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Nastoletni chłopak samowolnie oddalił się, nikogo o tym nie informując. Jeżeli go widziałeś, bezzwłocznie powiadom najbliższy komisariat.

Dzisiaj, około godziny 11:30 na stacji kolejowej w Grabownie Wielkim w powiecie oleśnickim doszło do wypadku, który na nogi postawił wszystkie służby w okolicy. Pociąg przewożący naftę lotniczą wykoleił się, a jedna z cystern rozszczepiła i zaczęła przeciekać! Służby ratunkowe są na miejscu, zabezpieczając teren i planując ewakuację okolicznych zakładów oraz zamknięcie dróg w pobliżu.

Do 3 marca nadal możliwe jest zwiedzanie wystawy prac Zdzisława Beksińskiego w hali IASE we Wrocławiu. Dzisiaj odwiedziliśmy to miejsce z kamerą, aby zbadać reakcje odwiedzających na tę ekspozycję. Wystawa ma mroczny charakter, bo artysta chętnie malował postaci rodem z horroru. Wystawa charakteryzuje się niezwykłą ekspresją i tajemniczym klimatem.