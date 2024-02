Wystawa praz Zdzisława Beksińskiego we Wrocławiu. Mroczne, ekspresyje prace artysty można oglądać do 3 marca w hali IASE

Jak twierdzi Janusz Barycki , prezes fundacji Beksiński, planowanie wystawy we Wrocławiu trwało już od dawna. Głównym wyzwaniem było znalezienie odpowiedniego miejsca na prezentację ponad 45 obrazów i grafik Zdzisława Beksińskiego pochodzących z Muzeum Historycznego w Sanoku oraz na pokaz multimedialny wyświetlany na kilkunastometrowym ekranie za pomocą kilku projektorów.

Charakterystyczne dla twórczości Beksińskiego są bogate w detale, często makabryczne kompozycje, w których spotykają się elementy fantastyki, horroru i science fiction. Jego obrazy często wywołują uczucia niepokoju i tajemniczości u widza, co sprawia, że są one trudne do jednoznacznej interpretacji.

Beksiński eksperymentował z różnymi technikami i środkami wyrazu, wykorzystując m.in. malarstwo olejne, rysunek ołówkiem, oraz techniki komputerowe. Jego prace są wyjątkowo rozpoznawalne dzięki charakterystycznemu stylowi i unikalnej wizji artystycznej, która wciąż inspiruje wielu artystów i miłośników sztuki.

Wystawa spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem, głównie przez mieszkańców Wrocławia, choć odwiedzają ją również liczni goście spoza miasta. Do tej pory ekspozycję odwiedziło około 32 tysiące osób. Organizatorzy spodziewają się znacznego wzrostu liczby odwiedzających do 3 marca, kiedy to wystawa zostanie zamknięta.

W planach jest także zorganizowanie dwóch koncertów w Bielsku-Białej w drugiej połowie roku. Ponadto, na początku 2025 roku planowany jest specjalny koncert pod nazwą "Świat mistrza Beksińskiego" na Arenie G2 w Rzeszowie. Beksiński pochodził z Podkarpacia, więc organizatorzy chcą właśnie tam uczcić 20. rocznicę śmierci artysty.