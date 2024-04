Kolejny egzotyczny kierunek uruchomiony przez wrocławskie lotnisko. Gdzie będzie można polecieć tym razem?

Marzysz o niezapomnianej przygodzie na jednej z najbardziej unikatowych wysp świata? Już we wrześniu 2024 roku z lotniska we Wrocławiu będziesz mógł polecieć bezpośrednio na Madagaskar, by odkryć jego niezwykłą przyrodę, endemity i kulturę. Przygotuj się na egzotyczną podróż życia, która zabierze Cię do serca Oceanu Indyjskiego.

Madagaskar, wyspa pełna unikatowych gatunków roślin i zwierząt, otwiera swoje bramy dla podróżników z Wrocławia. Itaka, znane biuro podróży, uruchomiło bezpośrednie loty czarterowe, które połączą Polskę z tą egzotyczną destynacją. To szansa, by zobaczyć z bliska, jak wygląda raj na Ziemi.

Z Wrocławia na egzotyczne plaże

Podróż na Madagaskar rozpocznie się we wrześniu 2024 roku. Bezpośrednie loty z lotniska Wrocław Strachowice to nowość, która z pewnością przyciągnie wielu chętnych. Samoloty będą startować w każdą środę września, oferując podróżnym możliwość spędzenia na wyspie od jednego do dwóch tygodni. Ceny wycieczek rozpoczynają się od około 10 tysięcy złotych za osobę, co jest inwestycją w niezapomniane wrażenia i wspomnienia. Sam lot na Madagaskar, dokładniej na wyspę Nosy Be, potrwa około 10,5 godziny. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych samolotów szerokokadłubowych Dreamliner, podróż będzie komfortowa i szybka. Lotnisko docelowe znajduje się w malowniczej lokalizacji, która jest idealnym punktem startowym do odkrywania uroków Madagaskaru.

Spotkanie z unikatową przyrodą

Madagaskar to miejsce, które fascynuje bogactwem swojej fauny i flory. Wyspa słynie z endemitów - gatunków, które nie występują naturalnie nigdzie indziej na świecie. Ponad 90% gatunków roślin i zwierząt na Madagaskarze to unikaty, co sprawia, że każda wycieczka po wyspie przypomina ekspedycję w nieznane.

"Przyroda Madagaskaru rozwijała się w izolacji od innych lądów, dlatego Madagaskar jest tak wyjątkowy. Ponad 90 procent gatunków roślin i zwierząt to endemity. Oznacza to, że naturalnie nie występują nigdzie indziej" – czytamy w najnowszej ofercie biura podróży Itaka. Nosy Be, wyspa, na którą będą lądować samoloty z Wrocławia, jest znana z pięknych plaż, raf koralowych i różnorodności przyrody. To idealne miejsce dla miłośników nurkowania, snorkelingu, wędkarstwa, a także dla tych, którzy pragną zrelaksować się na piaszczystych plażach otoczonych palmami i kąpać w lazurowych wodach Oceanu Indyjskiego. Wizyta w pobliskich rezerwatach przyrody i wycieczki po wyspie umożliwiają spotkanie z lemurami i kameleonami, co jest niewątpliwą atrakcją tego niezwykłego miejsca.

Madagaskar to nie tylko wakacje pod palmami, to przede wszystkim spotkanie z niezwykłą przyrodą, która rozwijała się w izolacji od reszty świata. Dzięki nowym połączeniom lotniczym z Wrocławia, polscy podróżnicy będą mieli unikalną szansę odkryć tajemnice tej fascynującej wyspy.

