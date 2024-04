Tygodniowy przegląd prasy 14.04.2024: Wrocław, 7.04-13.04.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Wrocławia

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Wrocławia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.04 a 13.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto wyniki wyborów 2024 do rady miasta i na prezydenta we Wrocławiu”?

Przegląd tygodnia: Wrocław, 14.04.2024. 7.04 - 13.04.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Oto wyniki wyborów 2024 do rady miasta i na prezydenta we Wrocławiu Zakończyło się głosowanie w wyborach samorządowych 2024. Z niecierpliwością czekamy na wyniki głosowania na prezydenta Wrocławia oraz do rady miasta. Na które osoby postawili mieszkańcy w obecnej kadencji i kto zdobył najwięcej głosów? Kiedy tylko PKW ogłosi oficjalne wyniki, zamieścimy je w tym artykule. 📢 Wyniki wyborów 2024 - sejmik województwa dolnośląskiego (okręg nr 1). Jak głosowano w wyborach samorządowych w twoim regionie? Za nami wybory samorządowe 2024. Mieszkańcy okręgu nr 1 oddali swoje głosy.Za nami wybory samorządowe. Mieszkańcy okręgu nr 1 zdecydowali, komu chcą powierzyć sprawowanie władzy w obecnej kadencji. Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki, a więc wiemy, kto zdobył mandaty radnych sejmiku województwa dolnośląskiego. Zobacz, które ugrupowanie zdobyło najwięcej głosów.

📢 Młody król lew czeka na koleżnaki i nowe mieszkanie we wrocławskim ZOO. Trwają tam prace przy nowej lwiarni, zobaczcie Wiele się dzieje na budowie nowej Lwiarni we wrocławskim ZOO. W budynkach i wokół wybiegu pojawiły się szyby, trwają nasadzenia, a afrykańskie totemy, które będą ozdabiać pawilon, są już gotowe. Warto już w ten weekend zajrzeć do ZOO we Wrocławiu. W nowej lwiarni zamieszka młody lew i dwie samice.

Tygodniowa prasówka 14.04.2024: 7.04-13.04.2024 Wrocław: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 "Arsenał" wrocławskiego MPK stale się powiększa. Na ulice miasta wyjadą nowe tramwaje i autobusy Wrocławskie MPK zapowiedziało spore zmiany na torach i jezdniach w mieście. Prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu mieszkańcy będą mogli podróżować nowymi Pesami. Tramwaje będą jeździć po Wrocławiu na stałe. Dodatkowo, spółka zapowiedziała nowości w taborze autobusów hybrydowych.

📢 Świętuj Dzień Czekolady bez wyrzutów sumienia! Te miejsca we Wrocławiu powinien znać każdy miłośnik czekolady Dla prawdziwych miłośników czekolady każda okazja jest dobra, aby po nią sięgnąć. Jeśli jednak ktoś potrzebuje do tego pretekstu, 12 kwietnia jest idealną datą, ponieważ to właśnie tego dnia obchodzimy w Polsce Dzień Czekolady. We Wrocławiu nie brakuje miejsc, w których fani tego słodkiego przysmaku będą mogli go spróbować. 📢 Pożar samochodu osobowego w Strzegomiu. Auto zapaliło się w trakcie jazdy, nic z niego nie zostało Blisko godzinę z pożarem samochodu osobowego w Strzegomiu walczyli dzisiaj w nocy (11/12 kwietnia) strażacy z OSP w Strzegomiu i JRG w Świebodzicach. Samochód zapalił się w czasie jazdy, spłonął doszczętnie.

📢 Uwaga, kierowcy! Utrudnienia na ulicach Wrocławia w ramach projektu szybkiej wymiany nawierzchni Wrocław chce poprawić jakość dróg. W ramach Programu Szybkich Wymian Nawierzchni, realizowanego przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta (ZDiUM), kierowcy mogą napotkać na utrudnienia na ważnych arteriach komunikacyjnych miasta. Oto co warto wiedzieć o remontach na ul. Legnickiej i Hallera. Które ulice w kolejce?

📢 Wypadek Porsche przy Aquaparku we Wrocławiu powoduje duże utrudnienia w ruchu. Zobacz zdjęcia z miejsca wypadku W czwartek, 11 kwietnia, na skrzyżowaniu ulic Borowskiej i Kamiennej, w pobliżu Aquaparku Wrocław, doszło do zderzenia dwóch pojazdów: Opla i Porsche. Na miejscu interweniują służby, karetka pogotowia i policja. Wypadek spowodował duże utrudnienia w ruchu i korki. 📢 Mamy tu jakichś smakoszy piwa? Już niedługo we Wrocławiu odbędzie się Festiwal Piwa! Zapraszamy na Beer Geek Madness – jeden z najbardziej ekscytujących festiwali piw kraftowych w Europie! To jubileuszowa edycja tego wyjątkowego wydarzenia, organizowanego przez wrocławski Browar Stu Mostów. 📢 Damski bokser z furią bił i kopał swoją partnerkę w centrum Kamiennej Góry. Wstrząsające sceny nagrała kamera Szokujące sceny rozegrały się w samym centrum Kamiennej Góry w biały dzień. To, jak mężczyzna z furią bije i kopie młodą kobietę, zarejestrowała kamera, a filmik trafił do internetu. Katowanej nastolatce i jej partnerowi towarzyszyło dwuletnie dziecko w wózku, na wszystko patrzyła grupka mężczyzn, którzy nie zareagowali tak, jak powinni.

📢 Młoda dziewczyna zginęła na torowisku przy ul. Powstańców Śląskich. Motorniczy usłyszał zarzuty Niezwykle tragiczny wypadek w Wrocławiu. Motorniczy oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku z 17-latką na przejściu dla pieszych. Prokuratura postawiła zarzuty, kierującemu tramwajem grozi do 8 lat więzienia.

📢 Czy mieszkańcy Praczy Odrzańskich w końcu doczekają się wymarzonego basenu? Podpisywana jest petycja Na fali potrzeb społeczności lokalnej mieszkańcy Praczy Odrzańskich proponują budowę basenu na terenie swojego osiedla. Pomimo obietnic złożonych przez lokalne władze kilka lat temu, inwestycja nie została zrealizowana. Czy tym razem uda się przełamać planistyczną stagnację? 📢 Właściciel wrocławskich neonów informuje, że liwkiduje atrakcję miasta! Urząd miasta zapewnia, że tak się nie staie Wrocławskie neony zostaną zdemontowane - to smutna wiadomość dla miłośników tych charakterystycznych świateł miasta. Właściciel neonów nie doszedł do porozumienia z magistratem, co oznacza koniec dla popularnej Galerii Neon Side przy ul. Ruskiej 46. Taką informację przekazał właściciel galerii. Tymczasem Urząd Miasta zapewnia, że tak się nie stanie.

📢 Chwile grozy we Wrocławiu. Zamaskowany bandyta napadł na bank PKO [AKTUALIZACJA] We Wrocławiu, w poniedziałek 8 kwietnia doszło do napadu na placówkę banku Pekao przy ulicy Wałbrzyskiej. Według nieoficjalnych informacji, sprawca zbiegł z około 30 tysięcy złotych. Policja prowadzi obławę. 📢 Wypadek na A4 pod Wrocławiem. Kierowcy, musicie uzbroić się w cierpliwość! Do wypadku doszło we wtorek, 9 kwietnia, około godz. 9:00. Na wysokości Nowej Wsi Wrocławskiej zderzyły się ze sobą dwie osobówki i bus. Uwaga, utrudnienia dla kierowców! 📢 Odejście ikon Wrocławia: Galeria Neonów na Ruskiej 46 zostanie wyburzona Wyjątkowe miejsce na mapie Wrocławia, ukochane przez mieszkańców i turystów, Galeria Neonów na Ruskiej 46, zostanie wyburzona. Rozmowy pomiędzy właścicielem neonów a miastem nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, mimo korzyści, jakie miejsce przynosiło miastu.

📢 Uwaga, wszyscy "maniacy" klocków Lego! Na wrocławskim stadionie szykuje się coś specjalnego! Największe wydarzenie dla „Maniaków” klocków LEGO® w naszym kraju, którego głównym celem jest edukacja poprzez zabawę, a także pokazanie dzieciom (i nie tylko), że można spędzać atrakcyjnie czas z dala od urządzeń elektronicznych i „ekranów” dodatkowo współpracując i bawiąc się wspólnie.

ZOBACZ KONIECZNIE Chcesz zaoszczędzić? Wyjmij te urządzenia z gniazdka

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.