Historyczny widok we Wrocławiu. Trzonolinowiec powoli pustoszeje. Zaczynają się badania techniczne budynku

- Wciąż czekamy na decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który na podstawie ekspertyzy politechniki określi, jak długo można użytkować Trzonolinowca w obecnym stanie. To decyzja PINB będzie prawnie obowiązująca w kwestii terminu wykwaterowania na czas remontu. Nadzór budowlany nie jest jednak w stu procentach związany z zaleceniami tej fachowej ekspertyzy. Może opierać się także na innych przesłankach. Wszystko wskazuje na to, że nadzór budowlany ogłosi decyzję do końca lutego – dodaje Michał Guz z Urzędu Miasta we Wrocławiu.