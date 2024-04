Przegląd prasy z tygodnia 7.04.2024. Co działo się we Wrocławiu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Wrocławianie mają bardzo wiele pytań dotyczących stanu wody w rzece Odrze. Od kilku dni jest zauważalna na powierzchni wody tajemnicza piana. Ślad, jaki ciągnie się na Odrze sięga po horyzont, co widać z wysokości kilkunastu pięter. Czy to nowa baktera?

Świeżo wyremontowana siedziba sądu apelacyjnego we Wrocławiu robi wrażenie. Mimo, że trwają jeszcze prace budowlane, to odsłonięto już elewację budynku. Prace mają się całkowicie zakończyć do maja 2025 roku.