Długo oczekiwany remont mostów Uniwersyteckich już na horyzoncie! Niestety, konieczna będzie jazda objazdami Konrad Bałajewicz Jakub Mielcarz

W maju we Wrocławiu rozpocznie się długo oczekiwany remont Mostów Uniwersyteckich, kluczowej przeprawy w sercu miasta. Prace nad odnowieniem tej prawie stuletniej konstrukcji potrwają 18 miesięcy, co z pewnością wpłynie na codzienne przemieszczanie się mieszkańców oraz turystów. Czy kierowcy muszą przygotować się na znaczące utrudnienia? Oto co warto wiedzieć o nadchodzących pracach remontowych.