Przegląd tygodnia z 31.03.2024 we Wrocławiu. Najważniejsze wydarzenia od 24.03 do 30.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Kibice piłkarskiego klubu Śląsk Wrocław i nie tylko spotkali się na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu na tradycyjnym święceniu pokarmów. Dowiedz się, jak przebiegało to wydarzenie i jakie znaczenie ma dla kibiców Śląska Wrocław.

Nowo wybudowana droga rowerowa na Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu połączyła Sępolno z Tarnogajem, tworząc nowe możliwości przemieszczania dla miłośników dwóch kółek.

W Wielką Sobotę, Ostrów Tumski we Wrocławiu wypełnił się ludźmi oczekującymi na pobłogosławienie pokarmów na wielkanocne stoły. Wśród nich znalazło się 600 podopiecznych jadłodajni i łaźni Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, którzy otrzymali specjalne paczki przygotowane na tę okazję.

Podczas Świąt Wielkanocnych dotrze do Polski pył znad Sahary. Dolnoślązacy już obserwują mętne niebo, choć prognozy wskazywały na słoneczny, bezchmurny dzień. Skąd bierze się to zjawisko?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Modernizacja Bastionu Sakwowego zbliża się ku końcowi! We wtorkowy (27 marca) wieczór wykonawca przetestował oświetlenie. Trzeba przyznać, że prezentuje się niemal identycznie, jak zapowiadały to wizualizacje. W wieczornym wydaniu całość robi niesamowite wrażenie. Mamy zdjęcia!

Chcesz zostać strażnikiem miejskim? Teraz jest taka możliwość! Wrocławskie służby miejskie prowadzą nabór do swoich szeregów. Zobacz, jakie wymagania musisz spełniać.

Dwie osoby trafiły do szpitala po groźnym wypadku na DK35 koło Wrocławia. Zderzyły się tam dwa samochody: dostawczy z osobówką. Na miejscu pracują służby, które ustalają dokładne okoliczności wypadku i zabezpieczają dowody na miejscu zdarzenia.

Nietypowe zgłoszenie otrzymali 25 marca w godzinach wieczornych strażacy z Wałbrzycha. Mieszkanka regionu prosiła, by sprawdzono urządzenie XX-wieczne, które mogło być radioaktywne. Okazało się, że jej wątpliwości były uzasadnione.

Gazeta Wrocławska jako pierwsza dotarła na miejsce zdarzenia przy Gajowickiej. Od godzin porannych policja pod nadzorem prokuratury prowadzi dochodzenie w jednym z bloków. Wejście do budynku zabezpieczono policyjnymi taśmami. Z relacji świadków wynika, że po godzinie 7:00 pogotowie ratunkowe reanimowało człowieka. Czy doszło do morderstwa?

We Wrocławiu przy ul. Sikorskiego ukończony został drugi z pięciu biurowców budowanego kompleksu Quorum. W budynku przestrzeń biurową wynajęła firma Keywords Studios odpowiedzialna za tworzenie gier komputerowych.

To będzie prawdziwa perełka, zwłaszcza dla wielbicieli gier wideo.

Do wypadku doszło we wtorek, 26 marca, w Dzierzkowie na Dolnym Śląsku. Rowerzysta zderzył się z motocyklem, w wyniku czego odniósł poważne obrażenia. Niestety nie udało się go uratować.

Nie udało się wybrać ani wykonawcy dalszej rozbudowy ul. Dolnobrzeskiej, ani projektanta przebudowy ul. Reymonta. Obie te inwestycje zostały przez miasto odroczone w czasie nieokreślonym? Powód? Jak zazwyczaj - pieniądze.