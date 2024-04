Kwiecień 2024 we Wrocławiu: Przegląd najważniejszych wydarzeń marca 2024

Kibice piłkarskiego klubu Śląsk Wrocław i nie tylko spotkali się na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu na tradycyjnym święceniu pokarmów. Dowiedz się, jak przebiegało to wydarzenie i jakie znaczenie ma dla kibiców Śląska Wrocław.

Dwie osoby trafiły do szpitala po groźnym wypadku na DK35 koło Wrocławia. Zderzyły się tam dwa samochody: dostawczy z osobówką. Na miejscu pracują służby, które ustalają dokładne okoliczności wypadku i zabezpieczają dowody na miejscu zdarzenia.

Modernizacja Bastionu Sakwowego zbliża się ku końcowi! We wtorkowy (27 marca) wieczór wykonawca przetestował oświetlenie. Trzeba przyznać, że prezentuje się niemal identycznie, jak zapowiadały to wizualizacje. W wieczornym wydaniu całość robi niesamowite wrażenie. Mamy zdjęcia!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników z Wrocławia. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Nietypowe zgłoszenie otrzymali 25 marca w godzinach wieczornych strażacy z Wałbrzycha. Mieszkanka regionu prosiła, by sprawdzono urządzenie XX-wieczne, które mogło być radioaktywne. Okazało się, że jej wątpliwości były uzasadnione.

Gazeta Wrocławska jako pierwsza dotarła na miejsce zdarzenia przy Gajowickiej. Od godzin porannych policja pod nadzorem prokuratury prowadzi dochodzenie w jednym z bloków. Wejście do budynku zabezpieczono policyjnymi taśmami. Z relacji świadków wynika, że po godzinie 7:00 pogotowie ratunkowe reanimowało człowieka. Czy doszło do morderstwa?

Do wypadku doszło we wtorek, 26 marca, w Dzierzkowie na Dolnym Śląsku. Rowerzysta zderzył się z motocyklem, w wyniku czego odniósł poważne obrażenia. Niestety nie udało się go uratować.

Są zarzuty dla wrocławianina, który w sobotni wieczór pędził kompletnie pijany ulicami miasta. Mężczyzna spowodował serię wypadków i zniszczeń na swojej drodze. Jego szaleńczą jazdę zakończyło uderzenie w drzewo.