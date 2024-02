Targowisko na Dworcu Świebodzkim - tam czas się zatrzymał! Niewiarygodne, jakie rarytasy można na nim znaleźć

Miejsc takich, jak targowisko na Dworcu Świebodzkim, jest niestety coraz mniej. Ludzie przyzwyczajają się coraz bardziej do zakupów w centrach handlowych lub online. A przecież na świebodzkiej giełdzie można znaleźć dosłownie wszystko. Owoce, warzywa, produkty naturalne, chemię, sprzęt RTV i AGD, a nawet meble i starocie. Niektóre z nic to absolutne unikaty.

Chętnych do spędzenia przedpołudnia na targowisku nigdy nie brakuje. Przed dworcem świebodzkim stoją zawsze kilkudziesięciometrowe kolejki. Dla tych, którzy zgłodnieją od eksplorowania coraz to różniejszych przedmiotów, mogą skorzystać z oferty gastronomicznej. Bar u Rycha, Pirania Bar czy kuchnia azjatycka stoją przed nimi otworem.

Większość towarów, znajdujących się w ofercie na targowisku świebodzkim, ma wspólny mianownik: przystępna cena. Niektórzy śmieją się, że dworzec ten jest jedynym miejscem w Polsce, których nie trawi inflacja. I choć wiadomo, że w porównaniu do lat ubiegłych ceny są trochę wyższe, to jednak i tak stanowią one ogromną konkurencję dla innych sklepów.

Zapoznanie się z ofertą większości stanowisk na świebodzkim targowisku zajmuję ponad 2 godziny. To i tak bardzo szybkie tempo! Ilekroć pójdziemy na dworzec świebodzkim, niejako wchodzimy wehikuł czasu i przenosimy się do lat 90-tych. Targowisko jest otwarte w każdą niedzielę, w godzinach 6-15. Koniecznie zajrzyjcie do naszej GALERII i zobaczcie, jakie rarytasy na was czekają.

Tutaj znajduje się targowisko:

