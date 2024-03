Wypadek na DK 35 pod Wrocławiem. Doszło tam do czołówki, dwie osoby trafiły do szpitala. Droga jest zablokowana

Dzisiaj (piątek, 29 marca) około godz. 15 na trasie między Wojnarowicami i Mirosławicami na terenie powiatu wrocławskiego doszło do groźnego wypadku. Na łuku drogi krajowej nr 35 dostawczak, który jechał w stronę Świdnicy, nagle zboczył ze swojego pasa jezdni i zjechał na przeciwległy. Wtedy auto zderzyło się czołowo z samochodem osobowym, który jechał prawidłowo z naprzeciwka.

Jak informuje mł. asp. Rafał Jarząb z KMP we Wrocławiu: - dwie osoby zostały przewiezione karetkami pogotowia do wrocławskich szpitali. Był to kierowca busa oraz pasażer samochodu osobowego. Na szczęście ich stan nie zagraża życiu. Początkowo na miejsce wypadku wzywano także śmigłowiec LPR. Kierowcy zostali przebadani przez policję alkomatem. Obaj byli trzeźwi.