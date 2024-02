Niecodzienna, wręcz komiczna sytuacja pod Wrocławiem. Kierowca autobusu wjechał w pole, bo...tak mu nakazywała nawigacja

Kierowca, prowadzony przez nawigację, wjechał na pole

Informacja została zamieszczona na fanpage "Gminni Aktywiści" na Facebooku. Kierowca autobusu "Kłosok", zmęczony całym dniem w pracy, postanowił robić wszystko, co nakaże mu nawigacja. Niestety, ta wywiodła go w pole. I to, niestety, dosłownie.

- Droga przez Kępę jest zamknięta z powodu remontu, znak zakazu nie dotyczy jednak autobusów. Kierowca, nieświadomy prac drogowych, dojechał do "dziury w ziemi". Nawigacja GPS pokazała mu jednak możliwość dojazdu do Łoziny boczną drogą w lewo. Wjeżdża więc na starą kamienną drogę. W pewnym momencie jednak kamienna nawierzchnia się kończy. Kierowca postanawia zawrócić i w ciemności zakopuje się w polu - mówi pan Leszek, administrator strony Gminni Aktywiści.

W akcję wyciągania autobusu z pola zaangażowali się miejscowi rolnicy. Stało się to dopiero następnego dnia rano. Podczas akcji, autobus zaklinował się w wyżłobieniu w ziemi i przechylił w lewą stronę. Na szczęście, dzięki niezłomności rolników i nadziei kierowcy , udało się wyciągnąć pojazd z pola.