Co dalej z tramwajami MPK we Wrocławiu? Mieszkańcy się burzą: "Są najwolniejsze w Polsce, a prezydent jeszcze je spowalnia"

Czym jest priorytet dla tramwajów?

Skrzyżowania ulic Armii Krajowej i Bardzkiej oraz Hubskiej i Glinianej powodują coraz większe problemy związane z ruchem tramwajów. Jak twierdzą mieszkańcy, są one spowodowane ostatnimi decyzjami prezydenta Sutryka.

- Efektem tych decyzji jest wydłużenie czasu podróży mieszkańców z Gaju i Tarnogaju. Ze względu na losowość ruchu drogowego pojazdy mogą być mocno spóźnione. Dla każdego z nich mogą być to 2-3 minuty, a przecież jeździ tu aż pięć linii. Jest to absolutne zaprzeczenie logiki budowania przystanków za skrzyżowaniami, czego dokonano kilka lat temu na tym skrzyżowaniu, bo to skazuje pasażerów i pojazdy na dwukrotny postój - napisał w liście do redakcji "Gazety Wrocławskiej" czytelnik Mirosław (imię zmienione).

Wspomniane wyżej skrzyżowania to nie jedyne miejsca we Wrocławiu, które sprawiają duże problemy dla ruchu tramwajów. ITS nie udziela już wsparcia lub zawiesza na dni powszednie np. na skrzyżowaniu Hubskiej i Dyrekcyjnej czy pl. Wróblewskiego, a także na innych przystankach, m.in. na Gaju.