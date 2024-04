Pożar autobusu w centrum Wrocławia: Utrudnienia i szybka reakcja służb

Dlaczego doszło do pożar autobusu we Wrocławiu?

W piątek, tuż przed godziną 13, służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze autobusu. Ogień pojawił się na tyle pojazdu, co natychmiast spowodowało interwencję strażaków. Autobus, który na co dzień przewozi pasażerów, realizował w chwili zdarzenia kurs techniczny do zajezdni.

"Jak przekazuje Katarzyna Pawlak, rzeczniczka prasowa MPK Wrocław, autobus realizował kurs techniczny do zajezdni. Na szczęście, w środku nie było nikogo oprócz kierowcy, któremu nic się nie stało. Pojazd należał do podwykonawcy miejskiego przewoźnika."

Na miejsce został wysłany pojazd techniczny z dźwigiem, który miał za zadanie przetransportować uszkodzony autobus do zajezdni. Do tego czasu, kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami, ponieważ pojazd blokował część jezdni.