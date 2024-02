Tragiczny wypadek pod Trzebnicą. Na trasie S5 bus wjechał w samochód osobowy. Interweniowało LPR

Według wstępnych ustaleń, kierowca busa nie utrzymał bezpiecznej odległości i uderzył w tym samochodu osobowego, która w konsekwencji uderzyła w inne pojazdy. Łącznie w karambolu uczestniczyło 5 aut. Na miejscu pracują służby ratunkowe (także Lotnicze Pogotowie Ratunkowe), a także technicy policyjni, którzy mają ustalić przyczyny wypadku.

- Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do objazdów, wyznaczonych przez funkcjonariuszy. W związku z utrudnieniami prosimy o dostosowanie prędkości do panujących warunków - mówi Daria Szydłowska z KPP w Trzebnicy.