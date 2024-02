To koniec remontu jednej z najładniejszych wrocławskich zajezdni tramwajowych. Zobaczcie zdjęcia!

Koniec remontu najładniejszej zajezdni we Wrocławiu

Remont był przeprowadzony wieloetapowo. Zostały odtworzone m.in. fragmenty ściany hali, wykonane z cegły, która jest naocznym "świadkiem" całej historii zajezdni "Gaj". Co ciekawe, jest to najmniejsza i najstarsza zajezdnia tramwajowa we Wrocławiu. Jej początki sięgają 1902 roku, czyli czasów, w których Wrocław należał do Niemiec.