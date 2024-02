Wymuszenie pierwszeństwa na ul. Pułaskiego we Wrocławiu. Kobieta wjechała pod nadjeżdżający pociąg. Jakub Mielcarz Jarosław Jakubczak

Do wypadku doszło w piątek, 23 lutego, na ul. Pułaskiego we Wrocławiu. Kierująca białym oplem wymusiła pierwszeństwo i zderzyła się z nadjeżdżającym tramwajem. To ma być przestroga dla innych kierowców!