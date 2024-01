Tygodniowy przegląd prasy 28.01.2024: Wrocław, 21.01-27.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Wrocławia

Od blisko tygodnia, przy ul. Mickiewicza, powstaje potężna, metalowa budowla. Czemu będzie służyć? Czy ma to związek z przebiegającą obok Aleją Wielkiej Wyspy?

Do bezczelnej kradzieży doszło w Kobierzycach, na Dolnym Śląsku. 22-latek ukradł ze sklepu puszkę z pieniędzmi na zbiórkę dla WOŚP. Został złapany przez policję, grozi mu do 10 lat więzienia.

Do pobicia motorniczej doszło w piątek, 19 stycznia, na pętli Poświętne. Agresor szarpał, bił i kopał kobietę. Policja opublikowała nagranie z tramwaju. Sprawdź, może znasz tego mężczyznę i będziesz mógł pomóc policji.

Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 95, pomiędzy Mirosławicami a Siedlakowicami. W czwartek, 25 stycznia, około godz. 10:00, wiatr przewrócił przyczepę, która w konsekwencji uderzyła w ciężarówkę. Droga jest nieprzejezdna.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wypadek na skrzyżowaniu ulic Prudnickiej i Hubskiej we Wrocławiu. Około godz. 9:30, nastolatek został potrącony przez jadący tramwaj. Miejsce zdarzenia zabezpieczyła policja, poszkodowany został odwieziony do szpitala.

Wielkimi krokami zbliża się 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już 28 stycznia cała Polska na nowo zostanie przystrojona w czerwone serduszka, a setki wolontariuszy wyjdzie na ulice miast, aby zbierać pieniądze na oddziały pulmonologiczne. W działalność na rzecz WOŚP zaangażowali się także studenci z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Wykorzystanie emocji rodziny martwiącej się o los krewnego w tarapatach to wciąż popularny scenariusz wykorzystywany przez naciągaczy. Ale jak okraść przedsiębiorcę kupującego maszyny, klienta oczekującego na paczkę, zatroskanych o oszczędności czy chcących je zainwestować? Przestępcy mają na to sposób. Oto najnowsze przykłady z Dolnego Śląska.

Śliczne stado saren i jeleni krąży po Szklarskiej Porębie w okolicy Zbójeckich Skał. Nie boją się ludzi i "pozują" do zdjęć. Ostatnio widziane były na terenie ogródków działkowych. Zdjęcia z wdzięcznymi zwierzętami opublikował w mediach społecznościowych pan Paweł Pawlak, miłośnik regionu. I wywołał lawinę komentarzy. Mieszkańcy boją się, że sarny spotka taki sam los, jak oswojonego jelenia Bartka, który zginął z rąk myśliwego. A inni, że ściągną wilki.

Do nietypowego wypadku doszło w środę, 24 stycznia, około godz. 13:00. Dwóch turystów z Indii jechało tak, jak im nakazywała nawigacja. W pewnym momencie...chcieli przejechać przez zalany most. Samochód wpadł do wody. Konieczna była pomoc policji i straży pożarnej.

W kilkunasty miejscach Dolnego Śląska na drogi wyjechały traktory i maszyny rolnicze. To protest rolników, który zaplanowano dzisiaj (24.01) w całym kraju. W Miliczu, do protestujących dołączyli kierowcy ciężarówek i zwykli kierowcy samochodów. Unosili kciuki w geście poparcia. W Kobierzycach pod Wrocławiem rolnicy zapowiedzieli, że jeżeli nie dojdzie do zmian, których chcą, zaostrzą formę protestu. "Jeszcze będzie grubo". Zobaczcie zdjęcia z protestów w Miliczu i Kobierzycach.