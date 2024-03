Przegląd tygodnia z 24.03.2024 we Wrocławiu. Najważniejsze wydarzenia od 17.03 do 23.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

W sobotę na drodze krajowej DK8 na Dolnym Śląsku doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się bus i samochód osobowy, a trzy osoby zostały zakleszczone w jednym z pojazdów. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) interweniował na miejscu. Trasa Wrocław-Kłodzko była zablokowana w obu kierunkach.

Takiego kandydata na burmistrza mogą dolnośląskiej Kamiennej Górze pozazdrościć nie tylko w Polsce! Jest sympatyczny, snuje śmiałe wizje i zapowiada, że jak wygra kebab otrzyma każdy mieszkaniec. Filmowy hit tej kampanii wyborczej krąży po sieci. Zobaczcie go i wy!

W sobotę, 23 marca, na drodze ekspresowej S8 na Dolnym Śląsku, doszło do wypadku, w wyniku którego ciężarówka wpadła do rowu niedaleko węzła Syców Zachód w kierunku Warszawy. Zdarzenie spowodowało utrudnienia dla kierowców.

W dniach 22-24 marca br. Wrocław stanie się centrum fascynujących podróży i inspirujących doświadczeń podczas Międzynarodowych Targów Turystyki i Czasu Wolnego. Już po raz piętnasty miasto będzie gościć to prestiżowe wydarzenie, które przyciąga tłumy pasjonatów podróży i turystyki oraz setki wystawców z całego kraju i zagranicy.

Dzisiaj, 23 marca przed godz. 13.00 doszło do groźnego wypadku w Boguszowie - Gorcach. Na wysokości ul. Kościuszki 18 kierowca stracił panowanie nad kierownicą, zjechał z drogi i wpadł do rzeki. Samochód stanął pionowo w korycie rzecznym, a kierowca nie mógł się z niego wydostać.

Wrocław szykuje się na wyjątkowy weekend pełen atrakcji i możliwości spędzenia czasu na różnorodnych wydarzeniach. Od 22 do 24 marca mieszkańcy oraz goście miasta będą mieli okazję uczestniczyć w licznych wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych.

Do bezprecedensowej sytuacji doszło na S8 niedaleko Wrocławia. W samochodzie znajdowała się matka razem ze swoją niepełnosprawną córką. Zmierzali do Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ale natrafili na blokujących drogę rolników. Podczas stania w korki, mała Zosia zaczęła się dławić. Na szczęście pomogli policjanci.

„DLACZEGO? DLACZEGO NIKT Z WAS NIE UDZIELIŁ PIERWSZEJ POMOCY??? Dlaczego nikt z was nie sprawdził, czy Piotrek oddycha i czy jest wyczuwalne tętno? Od razu założyliście że nie żyje? Na jakiej podstawie? Że sam jest sobie winien? Że wsiadł na motocykl?” – pisze w liście do naszej redakcji nasz czytelnik, świadek zdarzenia. Czy ktoś odpowie za śmierć motocyklisty?