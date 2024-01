Ważny szlak w Karkonoszach zamknięty! Powodem jest spłonięcie starego drzewa

"Kiedyś czytałem, że na czeskich i słowackich szlakach nie ma śmietników. Dlaczego? Bo nie są potrzebne. To co zabierasz ze sobą w góry (czy w ogóle do lasu), zabierz ze sobą z powrotem. Nikt nie będzie po tobie sprzątał. To chyba nie może być aż tak, że Czesi są tak różni od nas. Jak najdalszy jestem od tego, żeby oceniać według wzorca "zawsze lepiej gdzie nas nie ma", niemniej takie rzeczy jak kultura osobista i szacunek do przyrody, to sprawa elementarna. Po prostu"