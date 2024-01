Afera we wrocławskim oddziale Straży Miejskiej. Nieuczciwy funkcjonariusz oszukiwał zagranicznych kierowców

Prezydent Sutryk od zawsze obiecywał zwiększone nakłady finansowe na poprawę bezpieczeństwa i lepsze płace dla strażników miejskich. Mija 5 lat od wstąpienia na urząd prezydenta miasta, a sytuacja nie tyle się nie polepszyła, co znacznie uległa pogorszeniu.

- Nie dość, że nie wywiązał się z obietnicy, to jeszcze nie panuje nad tym, co się dzieje w środku. Zwracam się do wszystkich, którzy otrzymywali mandaty gotówkowe. Warto zweryfikować kwotę, którą otrzymaliście państwo na mandacie. Czy mandat jest realny i kwota trafiła do budżetu miasta. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy, drzwi mojego biura poselskiego są otwarte – zapewniała posłanka Jolanta Niezgodzka.