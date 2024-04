Przegląd tygodnia z 28.04.2024 we Wrocławiu. Najważniejsze wydarzenia od 21.04 do 27.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Wrocławia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.04 a 27.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Uwaga pasażerowie MPK! Przewoźnik zmienia rozkład jazdy na najbliższy weekend”?

Przegląd tygodnia: Wrocław, 28.04.2024. 21.04 - 27.04.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Uwaga pasażerowie MPK! Przewoźnik zmienia rozkład jazdy na najbliższy weekend W weekend 27-28 kwietnia mieszkańców Wrocławia czekają istotne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej związane z pracami na pętli Kowale. Tramwaje linii 23 będą miały skróconą trasę, a na odcinku Kromera-Kowale uruchomiona zostanie specjalna linia autobusowa zastępcza. 📢 Nocny koszmar mieszkańców Maślic: Nielegalne driftowanie na parkingu stadionu Mieszkańcy Maślic, dzielnicy Wrocławia, od dłuższego czasu borykają się z problemem hałasu i zagrożenia bezpieczeństwa, generowanego przez nielegalne driftowanie na parkingu przy stadionie Tarczyński Arena. Co noc, zamiast spokoju, doświadczają oni głośnych dźwięków piszczących opon i obawiają się o swoje bezpieczeństwo.

📢 Pożar autobusu w centrum Wrocławia: Utrudnienia i szybka reakcja służb W piątkowe popołudnie, mieszkańcy Wrocławia byli świadkami niecodziennego zdarzenia. W centrum miasta, na skrzyżowaniu ulicy Hubskiej z Kamienną, doszło do pożaru autobusu. Incydent ten spowodował znaczne utrudnienia w ruchu, ale dzięki szybkiej reakcji służb, sytuacja została opanowana. W tym artykule przyjrzymy się bliżej zdarzeniu oraz jego konsekwencjom dla mieszkańców i pasażerów MPK.

Tygodniowa prasówka 28.04.2024: 21.04-27.04.2024 Wrocław: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypadek na Autostradzie A4 koło Wrocławia. Kierowcy utknęli w korkach w stronę Legnicy, samochody blokują lewy pas ruchu W piątkowe przedpołudnie, na odcinku autostrady A4 pomiędzy Pietrzykowicami a Kątami Wrocławskimi, doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Ten niefortunny incydent spowodował znaczne utrudnienia w ruchu, tworząc długi korek w kierunku Legnicy. Kierowcy, którzy znaleźli się w pobliżu miejsca zdarzenia, muszą uzbroić się w cierpliwość, gdyż lewy pas jezdni pozostanie zablokowany do czasu zakończenia działań policyjnych.

📢 Długo oczekiwany remont mostów Uniwersyteckich już na horyzoncie! Niestety, konieczna będzie jazda objazdami W maju we Wrocławiu rozpocznie się długo oczekiwany remont Mostów Uniwersyteckich, kluczowej przeprawy w sercu miasta. Prace nad odnowieniem tej prawie stuletniej konstrukcji potrwają 18 miesięcy, co z pewnością wpłynie na codzienne przemieszczanie się mieszkańców oraz turystów. Czy kierowcy muszą przygotować się na znaczące utrudnienia? Oto co warto wiedzieć o nadchodzących pracach remontowych. 📢 Kolejny egzotyczny kierunek uruchomiony przez wrocławskie lotnisko. Gdzie będzie można polecieć tym razem? Marzysz o niezapomnianej przygodzie na jednej z najbardziej unikatowych wysp świata? Już we wrześniu 2024 roku z lotniska we Wrocławiu będziesz mógł polecieć bezpośrednio na Madagaskar, by odkryć jego niezwykłą przyrodę, endemity i kulturę. Przygotuj się na egzotyczną podróż życia, która zabierze Cię do serca Oceanu Indyjskiego.

📢 Ukraińscy mężczyźni w wieku poborowym z Wrocławia bez paszportów: Czy czeka ich mobilizacja? W ostatnich dniach, społeczność ukraińska we Wrocławiu żyje w niepewności, po tym jak konsulat Ukrainy w mieście wstrzymał wydawanie paszportów mężczyznom w wieku 18-60 lat. Sytuacja ta rodzi liczne pytania i obawy, zwłaszcza w kontekście niedawnych decyzji władz Ukrainy dotyczących mobilizacji wojskowej. Czy obawy o mobilizację są uzasadnione? 📢 Konflikt w wrocławskim zoo: Dyrektor Zając-Osowska rezygnuje, zarzucając mobbing Wrocławskie Zoo znalazło się w centrum burzliwego konfliktu, który doprowadził do rezygnacji Marty Zając-Osowskiej z funkcji dyrektora generalnego. Zając-Osowska, która pełniła swoją rolę zaledwie rok, postawiła poważne zarzuty wobec zarządu instytucji, w tym mobbing i niegospodarność. Sprawa, która wywołała wiele emocji wśród mieszkańców Wrocławia, rzuca nowe światło na wewnętrzne problemy jednej z najchętniej odwiedzanych atrakcji miasta.

📢 Targi Wszystkiego Niezwykłego we Wrocławiu. Zobaczcie, co tam będzie się działo Już w ostatni weekend 27 i 28 kwietnia, serdecznie zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie - Targi Wszystkiego Niezwykłego, które odbędą się w IASE przy Hali Stulecia we Wrocławiu. 📢 Ostrzyca Proboszczowicka: przeżyj przygodę na „polskim wulkanie”. Jak wejść na szczyt? Oto najlepsze szlaki Ostrzyca, najwyższe wzniesienie Pogórza Kaczawskiego, wyróżnia się nie tylko swoją imponującą sylwetką. Wejście na jej szczyt to niezapomniane przeżycie, które oferuje zarówno piękne widoki, jak i możliwość odkrywania niezwykłych formacji skalnych. Jak więc wejść na ten niezwykły „polski wulkan”? 📢 Akcja służb ratowniczych nad Odrą we Wrocławiu! Trwają poszukiwania mężczyzny W środowe popołudnie, 24 kwietnia, wrocławskie służby ratunkowe rozpoczęły intensywną akcję poszukiwawczą nad Odrą, po tym jak zaniepokojeni wojskowi z pobliskiego poligonu zgłosili widok mężczyzny stojącego tuż przy wodzie. Wraz z upływem czasu, na miejscu pojawili się strażacy, policjanci oraz ratownicy wodni, a poszukiwania rozszerzono o pomoc drona i pontonów ratowniczych. Czy mężczyzna wpadł do wody? Świadkowie znaleźli jego rzeczy osobiste przy brzegu. Na miejsce przyjechał ratownik z psem.

📢 Klub Sympatyków Kolei poznaje wiosenne zakamarki Wrocławia. Dołącz do nich! Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu zaprasza serdecznie na "Wiosenne Zakamarki" w ramach "Kolejowych Zakamarków Wrocławia" - 28.04.2024. 📢 Nowe oblicze Domu Handlowego Feniks: Czy Dino odmieni jego losy? Wrocławski Dom Handlowy Feniks, położony w samym sercu miasta, od dawna był miejscem, do którego mieszkańcy chętnie przychodzili na zakupy. Jednak ostatnie zmiany, w tym zamknięcie kultowego sklepu Społem i zapowiedź otwarcia marketu Dino, wywołały wiele emocji i dyskusji na temat przyszłości tego miejsca.

📢 Czy wojsko może zabrać twój samochód? Właściciele terenówek otrzymują pisma W obliczu rosnących napięć na arenie międzynarodowej, właściciele samochodów terenowych i ciężarowych w Polsce zaczęli otrzymywać pisma informujące o możliwości rekwirowania ich pojazdów przez wojsko w przypadku mobilizacji. Wielu z nich dzieli się obawami i pytaniami na temat legalności oraz procedur związanych z taką sytuacją. Czy rzeczywiście armia może w każdej chwili zabrać twój samochód? Jakie obowiązki i prawa mają właściciele pojazdów, które mogą zostać zarekwirowane?

📢 Dramatyczne warunki mieszkaniowe zwierząt w Przemkowie. Właściciele zatrzymani przez policję W Przemkowie na Dolnym Śląsku doszło do szokującego odkrycia. Mieszkańcy tej miejscowości, para w średnim wieku, zostali zatrzymani przez policję pod zarzutem znęcania się nad kotami, które trzymane były w skrajnie nieodpowiednich warunkach. Piekielny smród, fekalia rozrzucone po podłodze, łóżku i ścianach, a także rozpadające się meble to obraz, jaki zastali funkcjonariusze. Teraz podejrzanym grozi kara do 3 lat więzienia. 📢 Wrocław testuje innowacyjny autobus elektryczny. Bezpłatne przejazdy dla mieszkańców W trosce o środowisko i komfort mieszkańców, Wrocław wprowadza do testów nowoczesny autobus elektryczny marki Solaris, model Urbino 9 LE electric. Jest to krok w kierunku modernizacji miejskiego transportu, z myślą o przyszłych przetargach na obsługę linii miejskich i międzygminnych. Co wyróżnia ten pojazd i jak można skorzystać z darmowych przejazdów?

📢 Targi turystyczne w Dolinie Baryczy już w środę, wstęp jest bezpłatny. Będą przyznawać certyfikat jakości 24 kwietnia (środa), od godziny 17 do 18 zapraszamy do Kreatywnego Obiektu Multifunkcyjnego w Miliczu na II Targi Turystyczne w Dolinie Baryczy. To doskonała okazja, by poznać oferty lokalnych producentów i usługodawców certyfikowanych znakiem jakości Dolina Baryczy Poleca.

📢 Fałszywy gazownik wyłudził ponad 120 tysięcy złotych od mieszkańców Wrocławia. Pokrzywdzonych może być więcej We Wrocławiu zatrzymano mężczyznę podszywającego się pod pracownika gazowni, który przez ostatnie dwa lata okradał mieszkańców miasta. Ofiar może być nawet 60, a suma wyłudzeń przekracza 120 tysięcy złotych. 📢 Załatanie dziury w ul. Krakowskiej: Koniec uciążliwego problemu dla kierowców i zmiany w komunikacji miejskiej Kierowcy i mieszkańcy ul. Krakowskiej wreszcie mogą odetchnąć z ulgą. Długo oczekiwana naprawa dużej dziury w jezdni, która przez miesiące była źródłem ogromnych korków i niebezpiecznych sytuacji, zostanie przeprowadzona już 23 kwietnia. Jednak remont wiąże się z tymczasowymi zmianami w funkcjonowaniu lokalnej komunikacji miejskiej, w tym wstrzymaniem kursowania tramwajów do Księża Małego.

📢 Działając na rzecz natury możesz otrzymać rabat? Teraz jest to możliwe w tak zwanym "butelkomacie" Wrocław zyskał swój pierwszy automat do zwrotu plastikowych butelek, który cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Dzięki możliwości otrzymania bonu rabatowego na zakupy, coraz więcej osób decyduje się na recykling. Jak działa system i co przyniesie przyszłość w zakresie recyklingu opakowań?

