Tragiczny wypadek na torach we Wrocławiu. Kobieta śmiertelnie potrącona przez pociąg na stacji Brochów

Śmiertelne potrącenie przez pociąg we Wrocławiu

- Obecnie są prowadzone czynności identyfikacyjne. Funkcjonariusze czekają na przyjazd prokuratora. Trasa będzie zablokowana do czasu zakończenia działań prowadzonych na miejscu przez śledczych -" przekazuje nam podkomisarz Przemysław Ratajczyk z KWP we Wrocławiu.

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się dzisiaj (22 stycznia) na wrocławskim Brochowie. Około godziny 8.50 kobieta weszła na tory przy ul. Mościckiego i zginęła pod kołami pociągu. Wstępne ustalenia policjantów z Komisariatu Kolejowego KWP we Wrocławiu wskazują, że kobieta mogła działać świadomie, co sugeruje próbę samobójczą.

Uwaga na utrudnienia w rozkładzie jazdy pociągów

- Zdarzenie ma wpływ na kursowanie pociągów regionalnych i dalekobieżnych jadących trasą Wrocław - Brzeg - Opole. Zmiany w rozkładzie jazdy mogą sięgać kilkunastu minut. Komunikaty podawane są na stacjach i przystankach oraz na portalu pasażera - przekazuje Karol Jakubowski z PKP PLK.

Według informacji przekazanych przez dyżurnego stanowiska kierowania komendanta miejskiego PSP we Wrocławiu, służby badają obecnie przyczynę i przebieg zdarzenia. Szczegóły są ustalane przez policję. Na stronie Portal Pasażera (PKP PLK) do tej pory nie pojawiły się jednak informacje o opóźnieniach. Wiadomo, że pasażerowie wciąż znajdują się w pociągu.

