Wypadek z udziałem autobusów MPK niedaleko Dworca Głównego. Tragedia była blisko... Jakub Mielcarz Michał Perzanowski Jarosław Jakubczak

Do wypadku doszło we wtorek, 23 stycznia, w godzinach porannych. Kierowca autobusu MPK, nie zwracając uwagi na limit prędkości, jechał zbyt blisko innego pojazdu, stojącego na zatoczce i go zahaczył. Oba pojazdy są wyłączone z użytku. To cud, że nikt nie ucierpiał.