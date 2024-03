Prasówka z całego tygodnia 17.03.2024 we Wrocławiu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

W sobotę, 16 marca, wczesnym rankiem, samochód marki BMW uderzył z olbrzymią siłą w drzewo pod Wrocławiem. W wyniku wypadku, dwie osoby zostały ranne. Do upiornego wypadku doszło w gminie Żórawina.

Konferencja branżowa, wyścigi dronów i 24-godzinny konkurs programowania - to dzieje się na trwającej w Lubinie Dronowej Dolinie, czyli innowacyjnym wydarzeniu dla pasjonatów nowych technologii. Impreza potrwa dwa dni - 15 i 16 marca w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Lubinie. Więcej poniżej, a w galerii fotorelacja z imprezy.

Serię wypadków na autostradzie A4 pod Legnicą zarejestrowano w ciągu jednego dnia. Zderzenia ciężarówek, a następnie samochodu dostawczego z ciężarówką, doprowadziły do utrudnień w ruchu oraz do powstania korków o długości kilku kilometrów. W wyniku zdarzeń jedna osoba została poszkodowana. Są objazdy.

Do pożaru doszło w czwartek, 14 marca, na wrocławskich Pilczycach. Spaliła się wiata śmietnikowa, w której wnętrzu znajdował się człowiek. Według niego został on celowo oblany benzyną i podpalony. Policja zabezpieczyła miejsce zdarzenia.

Już za tydzień wkroczymy w etap kalendarzowej wiosny! Dni staną się dłuższe, a pogoda będzie przyjemniejsza. Odczuwają to już bociany, które powoli wracają do Polski z ciepłych krajów.

W przedszkolu Kids&Co we Wrocławiu doszło do przerażającego zdarzenia. Dwuletnia Solomia, podopieczna tej placówki, doznała poważnych poparzeń chemicznych, które spowodowały potężne obrażenia drugiego stopnia. Jej stan był alarmujący i konieczne było wezwanie karetki pogotowia. Na skórze dziewczynki było mnóstwo bolesnych pęcherzy, skóra schodziła płatami. Przedszkole odniosło się do zdarzenia i zadeklarowało współpracę ze służbami. Dziecko przeżywa traumę.