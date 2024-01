Atak na kierującą tramwajem na pętli Poświętne. Sprawdź nagranie, możesz pomóc w poszukiwaniach

Atak na kierującą tramwajem

Policja opublikowała zdjęcie sprawcy. Jeżeli go rozpoznajesz, skontaktuj się z najbliższym posterunkiem policji lub pod numerem alarmowym.

Do pobicia doszło w piątek, 19 stycznia, na ul. Żmigrodzkiej, obok pętli Poświętne. Motornicza budziła jednego z pasażerów na ostatnim przystanku, co nie spotkało się z jego aprobatą.

- W przypadku rozpoznania, widocznego na nagraniu, mężczyzny prosimy o pilny kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Wrocław-Psie Pole pod nr tel.: 47 87 146 05, 47 87 145 25, najbliższą jednostką Policji lub pod nr alarmowym 112. Gwarantujemy anonimowość - przekazuje mł. asp. Rafał Jarząb z KMP we Wrocławiu.

To nie pierwszy przypadek pobicia kierujących tramwajem MPK. Podobna sytuacja miała miejsce we wtorek, 23 stycznia, kiedy to motornicza została pobita na pętli Leśnica.

- Sprawca usłyszał zarzuty m.in. naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, czyli motorniczej MPK. Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze m.in. w postaci zabezpieczenia majątkowego. Sprawa będzie prowadzona przez sąd – przekazał naszemu dziennikarzowi mł. asp. Rafał Jarząb.

Tutaj doszło do pobicia: