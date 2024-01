Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu angażują się w działalność na rzecz WOŚP. Sprawdź, co można wylicytować!

Uniwersytet Ekonomiczny wspiera WOŚP

W pomoc Orkiestrze angażuje się wiele celebrytów, sportowców i polityków. Należy jednak pamiętać, że największą siłą tej zbiórki są pojedyncze osoby, które z potrzeby serca wspierają to dzieło. Są to m.in. studenci Uniwersytetu Ekonomicznego , którzy, jak co roku, wystawili na aukcję wiele cennych i nietypowych przedmiotów.

Każdy może pomóc

- Cieszymy się za każdym razem, kiedy tworzymy nowe inicjatywy. I to nie tylko dlatego, że dzięki temu możemy zrobić coś dobrego, ale także z tego powodu, że jest to dla nas forma oderwania się od rutynowej, studenckiej rzeczywistości. Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że to jest nasza pasja! - podkreśla Maciej Muszyński, student Uniwersytetu Ekonomicznego, członek IKKSa.

Udział w licytacjach możliwy jest zarówno poprzez platformę Allegro, jak i wydarzenia na Facebooku. Poniżej podane są linki, które przekierują nas na konkretne aukcje:

link do internetowej zbiórki: https://zrzutka.pl/jjmy6v

link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/735474568435709/?locale=pl_PL

link do licytacji na Allegro: https://allegro.pl/uzytkownik/Client%3A118419344

link do licytacji na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/3277766392350749?locale=pl_PL

IKKS, Kod QR do internetowej zrzutki

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego, we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym nr IX we Wrocławiu, organizują także XV Turniej IKKS WOŚP. Odbędzie się on w sobotę, 28 stycznia, w godzinach od 9:00 do 16:00, na hali przy ul. Kamiennej 39. Przyjść może każdy, niezależnie od wieku, i wspomóc szczytny cel.