Pod jednym z lubińskich barów doszło do bijatyki. Pijani mężczyźni nieomal zrobili sobie krzywdę

Prawie doszło do tragedii

Co było zarzewiem sporu? Jak można zauważyć na nagraniu, kłótnia zaczęła się już w lokalu. Po wyjściu z niego, rozmowa przerodziła się w ostrą bijatykę. Na miejsce przyjechał patrol policji, który zatrzymał wszystkich uczestniczących w bójce. Niewiele zabrakło, aby doszło tam do tragedii. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

Bijatyka miała miejsce pod jednym z barów w Lubinie. Pijani mężczyźni w wieku 29-37 lat, po wyjściu z lokalu, najpierw obrzucali się wyzwiskami, a potem przeszli do rękoczynów. Zostali zatrzymani przez policję i grozi im do trzech lat pozbawienia wolności.

Już za niewiele ponad tydzień ruszą kwalifikacje wojskowe dla dolnośląskiego. Blisko 17 tys. mieszkańców naszego województwa będzie musiało się stawić do wojska. Kto jest zobligowany do stawienia się…

W toku postępowania podejrzani przyznali się do winy i chcą dobrowolnie poddać się karze . Trzech z nich otrzymało kary grzywny w wysokości 8 000 zł oraz zostało zobowiązanych do wpłaty po 5000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

- Tak wysokie kary grzywny powinny ostudzić temperamenty podejrzanych i nauczyć ich więcej kultury. Gdyby nie szybkie i zdecydowane działanie lubińskich policjantów, całe zajście mogłoby się skończyć tragicznie - relacjonuje asp. szt. Krzysztof Pawlik z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.

Najbardziej agresywny mężczyzna został zobligowany do wpłaty 12 000 tysięcy złotych grzywny i 5000 złotych wpłaty na ten sam fundusz, co pozostali. Na to jednak nie przystał i czeka na postepowanie sądowe.

Zobacz też: