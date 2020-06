Przegląd tygodnia we Wrocławiu, najważniejsze wydarzenia od 31.05 do 6.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Po trzymiesięcznej przerwie baseny mogą wznowić działalność. Większość wciąż jest jednak zamknięta. Części pływalni nie udało się otworzyć, bo na czas nie dotarły wyniki badań wody, w innych zarządcy nie chcą ryzykować zdrowia klientów i pracowników. Zgodnie z rządowymi wytycznymi, z basenów może korzystać maksymalnie połowa normalnie dopuszczalnej liczby gości, a na jednym torze mogą pływać maksymalnie cztery osoby. To bardzo łagodne ograniczenia, bo wcześniej Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zalecał, by dwumetrowy odstęp zachować także w wodzie, a więc aby w praktyce z jednego toru korzystała jedna pływająca osoba. Które baseny we Wrocławiu i okolicach zostały otwarte, kiedy ruszą pozostałe? Zobacz, klikając w galerię zdjęć powyżej. Na kolejne slajdy możesz przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.

Europa na Widelcu to jedna z najpopularniejszych imprez kulinarnych we Wrocławiu. Z powodu pandemii koronawirusa, w tym roku nie ma jarmarku, mobilnych restauracji, konkursów, ani wspólnego śniadania w Rynku. Ale to nie znaczy, że festiwal smaków się nie odbędzie. Przeczytajcie poniżej.

Polska krajem absurdów - można się o tym przekonać, przeglądając stronę "Polskie Absurdy" na Facebooku. Wybraliśmy dla Was najciekawsze perełki. Sprawdźcie! Kliknijcie w "zobacz galerię".

Oczko wodne przy każdym domu to nowy pomysł, który ogłosił niedawno Andrzej Duda i Ministerstwo Klimatu. Ma on zachęcić Polaków do zbierania wody deszczowej w zbiornikach retencyjnych powstających na działkach przy prywatnych domach. Można będzie uzyskać nawet do 5 tys. złotych dofinansowania od państwa. Co na to internet? Oczko wodne sprawiło, że przypłynęła wena i memy. Po co jechać na wakacje, skoro będziemy mogli być nad wodą - pojawiają się głosy internautów.